Reus glänzt bei erstem BVB-Test – Süle Kapitän für eine Halbzeit

Das geht ja gut los: Borussia Dortmund ist mit einem deutlichen Sieg gegen Westfalia Rhynern in die Saisonvorbereitung gestartet. Das Team von Trainer Edin Terzic fertigte den Oberligisten in Hamm dank Treffern von Ex-Kapitän Marco Reus (12. und 24. Minute), Julian Rijkhoff (43.), Paul-Philipp Besong (52. und 67.), Hendry Blank (85.) und Prince Aning (87.) mit 7:0 (3:0) ab. Hakan Sezer (74.) verpasste per Foulelfmeter den Ehrentreffer für die klar unterlegenen Gastgeber.

Terzic wechselte in beiden Hälften kräftig durch und ließ seine Stars – aus der ersten Mannschaft waren neben Reus einzig Alexander Meyer, Thomas Meunier, Niklas Süle, Thorgan Hazard, Mats Hummels und Mateu Morey aktiv – höchstens eine Halbzeit spielen. Reus, der vor wenigen Tagen mit seinem Rücktritt als Kapitän überraschte, glänzte mit zwei Treffern und einer Vorlage in Halbzeit eins besonders.

Süle übernimmt Kapitänsbinde

Noch ein Hingucker zu Spielbeginn: Niklas Süle führte den BVB an Reus Stelle als Kapitän auf den Platz. Der topfit wirkende 27-Jährige gilt als Favorit auf die dauerhafte Reus-Nachfolge. Nach Süles Auswechslung zur Pause übernahm der bisherige Vize-Kapitän Mats Hummels als Anführer einer besseren Jugendmannschaft, die allerdings keine Probleme mit dem Gegner hatte, die Binde.

Vizemeister Dortmund befindet sich seit dem 5. Juli in der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Vor dem Auftakt mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 19. August stehen aber noch zahlreiche Testspiele und eine Reise in die USA auf dem Programm. In der kommenden Woche treten die BVB-Stars bei Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22.) an. Am 24. Juli startet dann die USA-Reise.