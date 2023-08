BVB gibt Abwehr-Talent nach Belgien ab

Soumaila Coulibaly wird in der kommenden Saison für den belgischen Meister und Pokalsieger Royal Antwerpen auflaufen. Borussia Dortmund bestätigte am Freitag das einjährige Leihgeschäft mit dem Klub um Trainer Mark van Bommel. „Für Soumi hat sich die Chance ergeben, in Antwerpen auf nationalem und internationalem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Da wir ihm diese Spielpraxis auf der Innenverteidiger-Position aktuell nicht garantieren können, sind wir seinem Wunsch der Ausleihe nachgekommen“, wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der Klub-Mitteilung zitiert.

Kehl betonte, dass Coulibaly „sich mit seiner positiven Energie immer voll eingebracht“ habe. „Wir wünschen ihm für die kommende Saison in Belgien und die anstehende Qualifikationsrunde für die UEFA Champions League das Allerbeste“, so der BVB-Boss weiter.

Coulibaly war 2021 aus der U19 des französischen Primus Paris Saint-Germain zum BVB gewechselt. Für die Borussia kam er während dieser Zeit - auch bedingt durch Verletzungsprobleme - auf lediglich zwei Einsätze in der ersten Mannschaft.