Süle widerspricht Flick: Hätte DFB-Nominierung „verdient gehabt“

Eine so deutliche öffentliche Ansage in Richtung eines Spielers wie im vergangenen Juni hatte Bundestrainer Hansi Flick selten zuvor gemacht: Die Leistungen von BVB-Innenverteidiger Niklas Süle stimmten nach Meinung des DFB-Coaches nicht. „Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht“, forderte Flick, der Süle überraschenderweise nicht für die drei Partien nach dem Bundesliga-Finale im Juni nominiert hatte, im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nun hat erstmals der Dortmunder Profi Stellung bezogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Süle über Flick-Kritik: „Ein Brett“

Gegenüber den Ruhr Nachrichten widersprach Süle dem Bundestrainer. „Ich hätte es nach meinen Leistungen verdient gehabt, zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden“, sagte der 27-Jährige, der von der Nichtberücksichtigung kurz nach der am letzten Spieltag verpassten Meisterschaft per Telefonat mit Flick erfahren hatte. „Drei, vier Tage nach dem Mainz-Spiel informiert zu werden, dass ich nicht dabei bin, und diese Kritik zu lesen, das war ein Brett.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Süle, den Flick auch für dessen WM-Leistungen kritisiert hatte, war im BVB-Endspurt zum Saisonende unangefochtener Stammspieler. Er dürfte auch in der kommenden Spielzeit gesetzt sein – zumindest im Verein. Und im DFB-Team? „Ich sehe mich als Nationalspieler. Ich sehe mich in dieser Mannschaft“, sagte Süle auch in Hinblick auf die Heim-EM 2024. „Wenn der Bundestrainer anders entscheidet, muss ich mich damit abfinden. Es war nicht der erste Tiefschlag in meiner Karriere. Auch dieses Mal werde ich vernünftig damit umgehen und weiter meinen Weg gehen.“

Kehl lobt Süle: „Mehr gemacht als alle anderen“

Kritik an seinem Fitnesszustand, über den es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen gegeben hatte, wies der frühere Bayern-Profi dagegen zurück. „Ich habe jedes Spiel gemacht in der heißen Phase der Saison, alle drei Tage. Wenn du das machst, dann bist du fit“, sagte der BVB-Star.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte Süle zuletzt für dessen Reaktion auf die Kritik gelobt. „Er hat das verstanden. Ich kann sagen, dass er im Urlaub deutlich mehr gemacht hat als alle anderen, weil er sich auf diese Saison einfach besser, intensiver vorbereiten wollte“, sagte Kehl.