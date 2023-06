Bellingham mit emotionaler Abschiedsbotschaft an BVB-Fans

Trotz seines am Mittwoch endgültig abgeschlossenen Wechsel zu Real Madrid hat Jude Bellingham seine ewige Verbundenheit zu Borussia Dortmund betont und sich mit emotionalen Worten von den Anhängern verabschiedet. „Danke an alle beim BVB und an die Fans für alles in den vergangenen drei Jahren. Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten“, erklärte der 19-Jährige in einer Mitteilung des Klubs: „Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB!“

Der börsennotierte BVB hatte die grundsätzliche Transfer-Einigung mit Real bereits in der vergangenen Woche per Ad-hoc-Mitteilung kommuniziert. Der Klub kassiert für Bellingham eine Grundablöse in Höhe von 103 Millionen Euro. Durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen kann diese noch um 30 Prozent anwachsen. Sportlich wird der Teenager allerdings nur schwer zu ersetzen sein. Als Nachfolger haben die Dortmunder dem Vernehmen nach Edson Alvarez von Ajax Amsterdam ins Visier genommen. Die Gespräche mit den Niederländern sollen zuletzt jedoch ins Stocken geraten sein.

Watzke dankt Real Madrid

„Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine phantastische gemeinsame Zeit“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: „Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche.“ Bellingham war 2020 im Alter von nur 17 Jahren vom englischen Zweitligisten Birmingham City für rund 25 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt. Dort hatte er sich schnell als Glücksgriff erwiesen und seinen Marktwert rasch gesteigert. Mit Dortmund feierte Bellingham 2021 den Gewinn des DFB-Pokals. Insgesamt lief er 132 Mal für die Schwarz-Gelben auf, erzielte dabei 24 Tore und bereitete 25 Treffer vor.

Am Donnerstagmittag (12 Uhr) wird er nun bei Real als Zugang präsentiert und soll bei Spaniens Rekordmeister künftig die Fäden im Mittelfeld ziehen. Womöglich neben dem deutschen Ex-Nationalspieler Toni Kroos, der seinen Ende Juni auslaufenden vertrag in Madrid voraussichtlich verlängern wird. Bellingham erhält bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis 2029.