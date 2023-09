Kapitän Can vorerst außen vor? Kehl lobt Özcan und Nmecha

Die Job-Beschreibung klang eigentlich wie gemacht für Emre Can. „Wir müssen erst die Zweikämpfe annehmen und gar nicht so viel daran denken, spielerisch zu überzeugen. Das kommt von alleine, wenn man die Zweikämpfe gewinnt“, sagte Marco Reus nach dem 1:0 (0:0) von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg bei Sky und nannte Anforderungen an die Mannschaft, die kaum jemand im Kader derart verkörpert wie der neue Kapitän. Problem: Can stand am Samstag lange gar nicht auf dem Feld. Felix Nmecha und Salih Özcan bearbeiteten das zentrale Mittelfeld. Es gelang dem Duo besser als den meisten anderen Kombinationen in den ersten Wochen der noch jungen Saison.

Can kam erst ins Spiel, als Reus bereits den einzigen Treffer der Partie erzielt hatte. Sieben Minuten blieben dem als Anführer auserkorenen Nationalspieler, um dem Team zu helfen. Wahrscheinlich zu wenig für seine eigenen Ansprüche. Und wohl auch zu wenig, um die Rolle mit der Binde am Arm wie erhofft auszufüllen. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann erinnerte an Reus, der das Kapitänsamt vor der Saison abgab, nachdem er in der vergangenen Saison nicht immer gesetzt war - und nun wieder aufblüht. „Wenn man als Kapitän nicht jede Woche beginnt, gibt es Diskussionen. Die Diskussionen gibt es jetzt möglicherweise über Emre Can“, sagte Hamann.

Zumal Nmecha und Özcan ihre Plätze kaum freiwillig räumen werden und ein Sonderlob von Sportdirektor Sebastian Kehl erhielten. „Das hat mir gut gefallen“, meinte der 43-Jährige mit Blick auf das neue Mittelfeld-Duo und schob hinterher: „Es war deutlich stabiler. Wir haben wenig zugelassen. Auch in der ersten Halbzeit schon viel mehr Ballbesitzphasen gehabt, auch dominanter gespielt.“ Kehl dürfte dies kaum als Breitseite gegen Can gemeint haben. Doch Fakt ist: Der Kapitän stand in allen vorherigen Pflichtspielen der Saison in der Startelf. Wirklich überzeugen konnte er nicht. Die beiden entscheidenden Treffer beim 4:2 in der Vorwoche beim SC Freiburg fielen erst, als Can schon ausgewechselt worden war. Vielleicht ein Zufall. Aber auch kein Argument für den Kapitän.

BVB-Kapitän Can auch mit Blick auf die Heim-EM gefordert

Zumal es gegen Wolfsburg besser lief. „Wir haben eine sehr abgeklärte Mannschaft gesehen, die so noch nie zusammengespielt hat“, meinte Reus und lobte die „Ruhe am Ball“. Hamann erklärte: „Das war eine sehr professionelle Leistung, auf der man aufbauen kann. In den ersten Wochen war es doch sehr viel Stückwerk. Heute hatte es Hand und Fuß. Sie haben genau das gemacht, was sie machen mussten.“ Can wird alles geben, um sich wieder heranzukämpfen - auch um sich dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die im kommenden Sommer anstehende Heim-EM zu empfehlen.

Doch wiegt die Kapitänsbinde am Ende vielleicht zu schwer? „Wenn du nicht automatisch zur ersten Elf gehörst, wird das immer wieder diskutiert. Und das lenkt natürlich ab“, meinte Hamann über die Situation von Reus in der vergangenen Saison: „Ich habe das Gefühl, er kann sich jetzt komplett auf seinen Fußball konzentrieren.“ Ein Zustand, um den es nun auch für Can geht.