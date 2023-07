Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Oberhausen live im TV und Online-Stream

Den Testspiel-Auftakt hat Borussia Dortmund in der vergangenen Woche mit einem 7:0-Erfolg gegen Amateurklub Westfalia Rhynern erfolgreich bestritten. Am Mittwoch (18 Uhr) wartet mit Rot-Weiß Oberhausen der nächste Gegner auf das Team von Edin Terzic. Gut möglich, dass dann einige von den später eingestiegenen Nationalspielern um Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Co. erstmals auf Minuten kommen werden.

Anschließend folgt ein weiterer Test gegen Rot-Weiß Erfurt (22. Juli). Während einer USA-Reise trifft das Team von Trainer Edin Terzic auf San Diego Loyal (28. Juli) sowie die beiden englischen Klubs Manchester United (31. Juli/Las Vegas) und FC Chelsea (3. August/Chicago). Die Generalprobe steht am 6. August daheim gegen Ajax Amsterdam an. Am ersten Bundesliga-Spieltag trifft der BVB zuhause auf den 1. FC Köln.

Wie sehe ich das Testspiel Borussia Dortmund gegen Oberhausen live im TV?

Sky Sport News zeigt die Partie zwischen Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen am Mittwoch ab 17.45 Uhr live. Darüber hinaus zeigt der BVB seine Testspiele auf dem Vereinseigenen Kanälen auf YouTube und auf BVB.TV.

Wird das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen im Free-TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Lediglich der Pay-TV-Sender Sky sowie der BVB selbst zeigen die Partie.

Kann ich Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Oberhausen im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky das Testspiel des BVB gegen Rot-Weiß Oberhausen live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen. Die Übertragungen auf den BVB-Kanälen ist für Fans kostenlos empfangbar.