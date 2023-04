﻿BVB-Torwart Meyer im Interview: „Komme immer gerne nach Bad Oldesloe“

Der gebürtige Bad Oldesloer Alexander Meyer stand in dieser Saison fünf Mal in der Champions League für Borussia Dortmund zwischen den Pfosten.

Bad Oldesloe. Alexander Meyer ist in Bad Oldesloe geboren und steht seit Sommer 2022 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Im Gespräch mit den LN spricht er über seinen ungewöhnlichen Karriereweg, die besonderen Erlebnisse in dieser Saison und ein mögliches Karriereende in der Heimat:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Meyer, zwischen meiner Interviewanfrage und dem tatsächlichen Gespräch lagen keine zwei Wochen. In dieser Zeit kassierte der BVB im Meisterrennen in München und beim Pokal-Aus in Leipzig zwei herbe Niederlagen. Es folgte ein wichtiger Sieg in der Liga gegen Union Berlin. Wie haben Sie diese Achterbahnfahrt erlebt?

Wir wollten natürlich gerade die Spiele gegen Bayern und Leipzig auch erfolgreicher gestalten und haben uns gegen Bayern sehr viel vorgenommen. Wir wollten endlich mal wieder gegenhalten und bestehen. Leider hat es nicht funktioniert. Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. Zum Glück konnten wir am Wochenende gegen Union wieder ein bisschen was gut machen. Aber die beiden Spiele zuvor taten uns schon sehr weh.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Pokalsieg war ein großes Ziel. Das Finale wäre für Sie persönlich auch ein besonderes Erlebnis gewesen. Doppelt bitter?

Der BVB hat immer die Ambition, Titel nach Dortmund zu holen. Die Chancen sind hier nun auch viel größer als bei meinen vorherigen Vereinen. Nach dem sehr enttäuschenden Ausscheiden in der Champions League hatten wir den Fokus auf dem Pokal und die Meisterschaft. Nun hat es leider auch im Pokal nicht geklappt, also liegt der Fokus jetzt komplett auf der Meisterschaft. Und sind wir mal ehrlich: Sieben Spieltage vor Ende der Saison noch um die Meisterschaft mitzuspielen, ist etwas ganz Besonderes.

Gregor Kobel stand nach seiner Verletzung in München erstmals wieder im Tor. Beim 0:1 unterlief ihm ein riesiger Bock. Was ging Ihnen auf der Bank in dem Moment durch den Kopf?

Das tat mir für Greg (Gregor Kobel) auch extrem leid. Wir haben ein gutes Verhältnis und ich weiß selbst, wie das ist als Torwart. Man darf sich einfach keine Fehler erlauben, das bringt die Position mit sich. Wir Torhüter wissen schon, was da in einem vorgeht. Greg spielt eine super Saison und hat sich sehr viel vorgenommen für die Partie. Es kann jedem passieren, auch auf höchstem Niveau.

„Ich weiß, wo ich herkomme“

Dennoch gab es für Sie persönlich schon einige Highlights. Fünfmal standen Sie beispielsweise in der Champions League zwischen den Pfosten. Zuletzt sogar an der Stamford Bridge gegen Chelsea. Ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es waren wirklich viele Highlights und viele schöne Spiele für mich persönlich dabei. Umso schöner, dass ich das im späten Verlauf meiner Karriere dann doch noch geschafft habe. Deswegen habe ich die Spiele natürlich auch alle genossen. Ich weiß, wo ich herkomme und was ich durchmachen musste.

Alexander Meyer feiert mit seinen Teamkollegen vor der Dortmunder Südtribüne © Quelle: Bernd Thissen, dpa

Ihr Weg in den Spitzenfußball führte über den TSV Havelse und Energie Cottbus. Sie wurden früh von Verletzungen zurückgeworfen. Haben Sie immer an den Sprung in die Bundesliga geglaubt?

Dass ich mindestens in die dritte Liga kommen kann, daran habe ich immer geglaubt. Bei Energie Cottbus hatten wir in der Regionalliga Bedingungen, wie sie einige Zweitligisten nicht hatten. Trotz der ganzen Verletzungen hatte ich immer das Ziel, noch Profi zu werden. Dass es am Ende die Bundesliga und sogar die Champions League geworden sind, hätte ich natürlich nicht geglaubt. Ich wusste jedoch, dass ich mich als Profi etablieren könnte, wenn ich gesund bleibe.

Nachdem Sie in Stuttgart den Durchbruch in der ersten Liga nicht geschafft haben, gingen Sie nach Regensburg. Ein vermeintlicher Rückschritt zur damaligen Zeit, um anschließend wieder nach vorne zu kommen?

In Stuttgart habe ich kein Spiel gemacht, weil Ron-Robert Zieler immer fit war. Außerdem war ich selbst ein halbes Jahr lang verletzt. Für mich war der Wechsel nach Regensburg kein Schritt zurück. Ich habe erst mit 28 Jahren mein erstes Profispiel gemacht. Es war an der Zeit, richtig anzukommen im Profibereich als Nummer eins. Die Chancen waren in Regensburg deutlich größer als in Stuttgart. Ich hatte dann drei richtig schöne Jahre in Regensburg und sehe den Schritt eher als Fortschritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Spiele kann mir keiner mehr nehmen“

Beim BVB war ein Stammplatz von Beginn an unwahrscheinlich. Warum sind Sie den Schritt dennoch gegangen?

Ich wusste um die Situation mit Kobel, aber ich musste dennoch nicht lange überlegen. Borussia Dortmund ist einer der größten Vereine Europas und spielt immer international. Dazu diese Fans. Wenn man sich plötzlich auf einer viel größeren Bühne zeigen kann, ist das natürlich eine ganz andere Ebene. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Die Spiele, die ich jetzt bekommen habe, kann mir keiner mehr nehmen. Ich konnte damit den nächsten Schritt gehen.

In welchem Bereich fiel Ihnen die Umstellung am schwersten?

Ich wusste, dass ich erstmal nicht spiele und musste mich trotzdem immer gut auf einen möglichen Einsatz vorbereiten, weil immer etwas passieren kann. Ich versuche im Training, immer Gas zu geben und gut zu trainieren, um zu wissen, dass ich im Fall der Fälle alles getan habe. Im mentalen Bereich habe ich deshalb viel gearbeitet.

Sie haben Ihre Fußball-Laufbahn als Kind in Bad Oldesloe begonnen und sind mit 14 in die HSV-Jugend gewechselt. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Zeit?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin mit vier oder fünf zum VfL Oldesloe. Ich hatte dort eine sehr schöne Zeit und habe viele Freunde kennen gelernt. Ich bin rund um Bad Oldesloe aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Mein Stiefvater war in der D-Jugend auch noch mein Trainer. Ich war früher natürlich großer HSV-Fan und auch oft im Stadion. Ich hatte den Traum, eines Tages auch mal für den HSV zu spielen. Darüber hinaus war ich mit meinem Stiefpapa auch öfter beim VfB Lübeck auf der Lohmühle. Ich würde mich deshalb auch sehr freuen, wenn der VfB aufsteigt und in den Profibereich zurückkehrt.

Wie oft sind Sie denn eigentlich noch in der Heimat?

Aus Dortmund bin ich viel schneller in der Heimat als noch von Regensburg aus. Ich bin gerne in Hamburg, Lübeck und an der Ostsee. Ich mag die Gegend sehr und komme immer gerne nach Hause.

Können Sie sich vorstellen, Ihre Karriere eines Tages hier in der Heimat ausklingen zu lassen?

Meine Profikarriere ist ja erst mit 26 losgegangen und deshalb versuche ich natürlich, jetzt noch ein paar Jahre hinten dranzuhängen. Ich fühle mich auch viel besser als mit Anfang 20. Was dann am Ende passiert, werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Mit 35 oder 36 noch mal oben im Norden zu spielen, wäre schon sehr schön. Im Moment beschäftige ich mich damit aber nicht, weil ich mich hier in Dortmund einfach sehr wohl fühle und auch noch einen Vertrag bis nächstes Jahr habe.

Wie geht es danach weiter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gab noch keine Gespräche und ich bin ja auch erst seit Sommer da. Natürlich geht das in der Bundesliga etwas früher los. Ich bin offen für eine mögliche Verlängerung. Jetzt aber heißt es erstmal, die letzten Spiele dieser Saison erfolgreich zu gestalten.

Haben Sie sich schon überlegt, was Sie nach Ihrer aktiven Karriere gerne machen möchten?

Ich freue mich auf die Zeit danach. Ich musste mir damals auch schon mal einen Plan B zurechtlegen und habe ein Fernstudium im Bereich Sport- und Gesundheitsmanagement absolviert. Außerdem habe ich eine Trainerausbildung gemacht und in Regensburg mit Mitspielern ein Café eröffnet. Jetzt versuche ich erstmal, noch etwas Großes zu erreichen und dann werden wir sehen, was kommt. Mit Sport werde ich aber sicherlich immer etwas am Hut haben.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Meyer.