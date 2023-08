Terzic erklärt: Darum sucht der BVB noch einen neuen Stürmer

Rund drei Wochen ist das Transferfenster in Europa noch geöffnet. In dieser Zeit soll im Optimalfall noch ein Stürmer zu Borussia Dortmund stoßen. Trainer Edin Terzic bestätigte am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Schott Mainz (Sa., 15.30 Uhr/Sky), dass die Verantwortlichen diesbezüglich „Augen und Ohren offen halten, um die Mannschaft zu verstärken“.

Gerüchte über mögliche Kandidaten wollte er zwar nicht kommentieren, erklärte jedoch, weswegen ein zusätzlicher Angreifer kommen und welches Anforderungsprofil dieser erfüllen soll. „Wenn man sich unseren Kader anschaut, besonders in der Offensive, dann sieht man, dass es nicht viele Spieler gibt, die über 1,80 Meter groß sind. Und dann wissen wir auch noch, dass ein Sebastien Haller, wenn er gesund bleibt und alles normal bleibt, höchstwahrscheinlich im Winter zum Afrika Cup reisen wird“, so der Trainer. „Für diese Phasen und für diese Profile, die uns noch fehlen, tauschen wir uns aus und schauen, ob es da noch Möglichkeiten gibt, wie wir die Mannschaft noch verstärken können oder breiter aufstellen können.“

PSG-Talent Hugo Ekitiké Transfer-Kandidat beim BVB

Eine Spur führt zu Hugo Ekitiké. Der 21-Jährige von Paris Saint-Germain passt jedenfalls in gesuchte Profil. Mit 1,89 Meter bringt der Mittelstürmer die gewünschte Körpergröße mit, kann zudem alternativ auch auf dem Flügel eingesetzt werden. Allerdings hat er bei PSG noch einen langfristigen Vertrag bis 2027. Und er wird auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht - als Verrechnungsobjekt für Randal Kolo Muani.

Die mögliche Verpflichtung eines weiteren Stürmers habe laut Terzic keinen Einfluss auf die Perspektiven von Youssoufa Moukoko. „Youssoufa ist weiterhin ein junger Spieler, hochtalentiert und sehr torgefährlich. Wir haben Großes vor mit ihm und wir wollen ihn dabei begleiten, den nächsten Schritt zu gehen“, gab der Coach an und lobte: „Er hat in der Vorbereitung richtig gute Ansätze gezeigt, wenn er auf dem Platz stand und konnte ein paar Tore erzielen. Aber es gibt noch weiter Themen, an denen wir mit ihm arbeiten, um ihn halt noch kompletter zu machen und sein maximales Potenzial auszuschöpfen. Er möchte diesen Weg mit uns weitergehen, deshalb hat er langfristig bei uns unterschrieben.“ Das beiderseitige Vertrauen sei ungebrochen.