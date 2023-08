BVB offenbar kurz vor Transfer von Torjäger Füllkrug

Borussia Dortmund will sich in diesem Transfer-Sommer offenbar noch im Angriff verstärken. Dabei erwägen die Westfalen nun übereinstimmenden Berichten zufolge eine Verpflichtung von Stürmer Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Der Wechsel stehe laut Sport1 sogar schon bevor. Der Torjäger sei sich mit dem BVB bereits über einen Drei-Jahres-Vertrag einig. Die Ablösesumme soll bei 15 Millionen Euro liegen. Noch sei der Transfer aber nicht fix.

Sowohl in den Ruhr Nachrichten als auch der Deichstube war bereits am Mittwochabend von dem Interesse des BVB am neunmaligen deutschen Nationalspieler die Rede. Mehr noch: Eine Option sei es für die Dortmunder Verantwortlichen sogar, das 18 Jahre alte Sturmtalent Youssoufa Moukoko in die Verhandlungen einzubinden. Dieser könnte im Gegenzug per Leihe nach Bremen wechseln.

Der BVB ist kurz vor dem Ende der Transferperiode am Freitag noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer, auch weil Sébastien Haller Anfang 2024 den Afrika-Cup spielt. Bemühungen um Yussuf Poulsen von RB Leipzig endeten erfolglos. Dieser hatte sich klar zu den Sachsen bekannt. In Mergim Berisha vom FC Augsburg zieht es einen weiteren Kandidaten offenbar zu Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim.

Füllkrug-Vertrag bei Werder-Verbleib wohl schon ausgehandelt

Gerüchte um einen Abschied von DFB-Stürmer Füllkrug gibt es schon länger. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison (gemeinsam mit Ex-Leipzig-Profi Christopher Nkunku) will sich in dieser Spielzeit für die Heim-Europameisterschaft nach der Saison empfehlen. Der gebürtige Hannoveraner wurde zuletzt etwa mit der AC Mailand oder dem FC Fulham in Verbindung gebracht. Für die Bremer verspricht Füllkrug die größte Chance auf eine Millionenablöse. Sollte Füllkrug nicht mehr gehen, seien sich Werder und der Stürmer allerdings auch über eine Vertragsverlängerung einig, die man dann im September verkünden wolle, berichtete jüngst die Deichstube.