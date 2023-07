Lothar Matthäus: Jadon Sancho „könnte dem BVB guttun - aber...“

Vor zwei Jahren musste Borussia Dortmund mit Jadon Sancho einen seiner größten Stars ziehen lassen. Den quirligen Engländer zog es in die heimische Premier League zu Manchester United, die „Red Devils“ ließen sich den jungen Nationalspieler stolze 85 Millionen Euro kosten. Im Old Trafford konnte sich der 23-Jährige indes unter den Trainern Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick und Erik ten Hag kaum durchsetzen. Nur zwölf Tore und sechs Vorlagen stehen aus 79 Sancho-Einsätzen im rot-weißen United-Dress in der Bilanz - für den einstigen BVB-Dauerlieferanten in Tor- und Vorlagefragen (50 Tore und 64 Assists in 137 Spielen) viel zu wenig.

Seit einiger Zeit hält sich nun das Gerücht, der BVB könnte an einer Rückkehr des Rechtsaußen arbeiten - zunächst auf Basis einer Leihe. Die Dortmunder, in Rückholaktionen keineswegs ungeübt (man denke an Mats Hummels und Mario Götze), sind nach den Abgängen von Sanchos Landsmann Jude Bellingham, Raphael Guerreiro und Mahmoud Dahoud auf der Suche nach Spielern für Kaderspitze und -breite. Und warum nicht Sancho?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann den Spekulationen zwar etwas abgewinnen - warnt die Borussia jedoch auch eindringlich. „Der Sancho, den wir in Erinnerung haben, könnte dem BVB guttun“, schrieb der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne. „Aber die Frage ist, ob er Stammspieler oder Ergänzungsspieler wäre. Dortmund muss sich überlegen, ob man für einen Backup-Spieler 40 oder 50 Millionen Euro ausgeben will.“

So viel würde der Engländer, der bei United noch bis 2026 gebunden ist, wohl kosten. Der gebürtige Londoner, der offensiv links wie rechts eingesetzt werden kann, soll von Coach ten Hag als einer der Verkaufskandidaten eingeschätzt werden, um den Umbau des eigenen Kaders voranzutreiben. Sanchos Marktwert bei transfermarkt.de sank von zwischenzeitlich 90 Millionen Euro zum Zeitpunkt des Transfers vor zwei Jahren auf die Hälfte.

Matthäus: Dortmund hat zwei Spieler auf Sanchos Position

„Ich weiß nicht, wie er in Form ist und ob er eine Verstärkung sein könnte“, so Matthäus weiter. „Ich weiß aber, dass Dortmund auf Sanchos Position mit (Karim) Adeyemi und (Donyell) Malen zwei Außenspieler hat, die ähnliche Qualitäten haben wie Sancho. Und mit dem 17-jährigen Belgier Julien Duranville haben sie einen weiteren sehr talentierten Spieler im Kader.“ Mit anderen Worten: Viel Platz hat der BVB für Sancho eigentlich nicht.

Jadon Sancho spielte von 2017 bis 2021 für den BVB und kam insgesamt 137 Mal zum Einsatz. © Quelle: imago/Jan Huebner

Laut Daily Star habe United in der vergangenen Woche eine Offerte des BVB abgeblockt, die eine Leihe für die kommende Spielzeit vorgesehen hätte. Der Klub aus Manchester, der in der vergangenen Saison Dritter in der Premier League geworden war, sei an einem Verkauf Sanchos interessiert. Als Ablöseforderung wurde in dem Bericht die Summe von 52 Millionen Euro genannt. Auch Tottenham Hotspur mit seinem neuen Trainer Ange Postecoglou gilt als möglicher Interessent, auch wenn die Spurs, denen der Abgang von Kapitän Harry Kane zum FC Bayern droht, mit James Maddison von Leicester City gerade einen neuen Offensivstar verpflichtet haben. Zudem wurde die Leihe von Dejan Kulusevski (Juventus Turin) in eine dauerhafte Verpflichtung umgewandelt.