Transfer-Planungen beendet? BVB-Sportdirektor Kehl äußert sich

Drei Spieler hat Borussia Dortmund in der laufenden Transferphase bereits verpflichtet. Dass sich in den Kaderplanungen der Westfalen bis zum Ende der Frist am 1. September noch etwas tut, ist aber durchaus möglich. Zumindest schließt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auch nach der Verpflichtung von Marcel Sabitzer weitere Wechsel nicht aus. „Ich würde Transferaktivitäten vor Ende des Transferfensters niemals als beendet betrachten“, sagte der frühere deutsche Nationalspieler in einem Sky-Interview. „Wir werden weiter schauen müssen, was noch passiert. Vielleicht machen wir auch noch etwas auf der Abgabenseite. Wir sind auf alles vorbereitet.“

Der BVB hatte den 29 Jahre alten Österreicher Sabitzer für dem Vernehmen nach um die 20 Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet. Hinzu kamen Felix Nmecha (22) vom VfL Wolfsburg und Ramy Bensebaini (28) von Borussia Mönchengladbach.

„Uns war es wichtig, dass wir im Mittelfeld mit Marcel Sabitzer noch einmal einen Baustein hinzugefügt haben, der dem Trainer mehr Möglichkeiten in verschiedenen Grundordnungen und Profilzusammenstellungen gibt“, sagte Kehl. „Das war wichtig.“ Sabitzer sei „ein sehr erfahrener Spieler, der unfassbar viele Qualitäten mitbringt und über eine hohe Mentalität und Aggressivität verfügt“.

Die Gesamtperformance war noch nicht zufriedenstellend. Sebastian Kehl über den Testspielsieg in San Diego

Beim ersten Testspiel auf der USA-Reise gegen San Diego Loyal (6:0) war der Neuzugang noch nicht mit von der Partie. Trotz des deutlichen Erfolgs hatte Trainer Edin Terzic im Nachgang harte Kritik formuliert. Auch Kehl schärfte mit Blick auf die anstehenden Aufgaben die Sinne. „Ein paar Dinge waren noch nicht so rund und ehrlich gesagt hätte San Diego auch das ein oder andere Tor erzielen können, daher war die Gesamtperformance noch nicht zufriedenstellend“, so der 43-Jährige. „Wir arbeiten an den Themen und sind da sicherlich noch nicht am Ende.“ Im Rahmen der USA-Reise trifft der BVB noch auf die Premier-League-Klubs Manchester United (31. Juli) und FC Chelsea (3. August).