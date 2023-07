Sabitzer offenbar zum Medizincheck in Dortmund

Der Transfer von Marcel Sabitzer zu Borussia Dortmund nimmt offenbar weiter an Formen an. Statt mit dem FC Bayern die Asien-Reise anzutreten, flog der österreichische Nationalspieler am Montag dem Vernehmen nach Dortmund. Am Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt mochte der 29-Jährige sich nicht äußern. Als Sabitzer gefragt wurde, mit welchen Gefühlen er München verlasse, sagte der Mittelfeldspieler zu Sky: „Dazu sage ich erstmal nichts.“ Nach Angaben des Senders wird der 29-Jährige im Anschluss an den obligatorischen Medizincheck einen Vertrag bis mindestens 2027 bei der Borussia unterschreiben. Die Ablöse soll sich inklusive etwaiger Bonuszahlungen auf maximal 19 Millionen Euro belaufen. Bereits am Sonntagabend war über eine Zusage Sabitzers an den BVB berichtet worden.

Am Sonntagnachmittag war der Profi noch bei der Team-Präsentation des FC Bayern für die kommende Saison dabei. Äußern wollte er sich auch dort nicht. Mit seinem wohl neuen Klub soll er nun bereits an der am Montag begonnenen USA-Reise teilnehmen. Nach erfolgtem Wechsel würde er dem Team hinterherfliegen. In Dortmund könnte er die Lücke füllen, die nach dem Wechsel des Engländers Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden ist.

Sabitzer beim FC Bayern wohl ohne Stammplatz-Chancen

Der 2021 von RB Leipzig gekommene Mittelfeldspieler war zuletzt an Manchester United ausgeliehen und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025. Allerdings soll Sabitzer in den sportlichen Planungen für die neue Saison keine wichtige Rolle spielen, wenngleich er im Trainingslager am Tegernsee einen guten Eindruck hinterließ. Mit dem neu verpflichteten Landsmann Konrad Laimer hat er zudem weitere Konkurrenz im Münchner Mittelfeld bekommen. Auch dieser kam von Pokalsieger Leipzig.

