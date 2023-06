Bericht über Zeitplan und Vertragsdetails: BVB vor Einigung mit Ajax-Star

Der BVB investiert die für den Transfer von Jude Bellingham kassierten 103 Millionen Euro offenbar kräftig in den Kader für die kommende Saison: Nachdem die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ am Nachmittag berichtet hatte, dass ein Transfer von Wolfsburg-Profi Felix Nmecha kurz bevorstehe, hat nun Transferexperte Fabrizio Romano einen weiteren Namen für die kommende BVB-Saison genannt: Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Über das Transferinteresse der Dortmunder am mexikanischen Nationalspieler wird schon länger spekuliert. Nun gab es offenbar einen entscheidenden Durchbruch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alvarez-Transfer zum BVB schon in sieben Tagen fix?

So sei der BVB laut des renommierten italienischen Experten kurz davor, eine vollständige Einigung mit der Alvarez-Seite zu erzielen. Der Kontrakt des defensiven Abräumers, der sowohl im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen kann, soll bis 2028 datiert sein – falls dessen aktueller Verein sich mit dem BVB einigt. Laut Romano ist es der Plan des deutschen Vizemeisters, in der kommenden Woche mit Ajax zu verhandeln und in sieben Tagen Vollzug zu melden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alvarez steht seit Sommer 2019 bei Ajax unter Vertrag und ist dort Stammspieler. Beim niederländischen Topklub kam der Abwehrbrecher in der zweiten Saisonhälfte überwiegend in der Innenverteidigung zum Einsatz. In der Hinrunde hatte er noch ähnlich wie Bellingham im zentralen Mittelfeld gespielt. Der 62-malige Nationalspieler war bei der für Mexiko enttäuschenden Weltmeisterschaft mit dabei, spielte sich aber mit Ajax in dieser Saison in den Fokus einiger Topklubs. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern sowie Arsenal und Liverpool zu den Interessenten gehört haben.

BVB: hohe Ablöse für Alvarez?

Der Transfer könnte für den BVB richtig teuer werden. Kürzlich berichtete die „SportBild“, dass Dortmund 33 Millionen Euro für Alvarez an die Niederländer überweisen will. Wohl zu wenig: Von Ajax werden wohl mindestens 45 Millionen Euro gefordert.