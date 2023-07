BVB gibt Abwehrtalent nach England ab - Hohe Kaufpflicht

Erfolgreiches Spendenevent

Dank Spenden: Just 241 aus Kiel kann zur Hip-Hop-WM nach Phoenix reisen

Die Hip-Hop-Megacrew Just 241 aus Kiel hat sich im März für die Weltmeisterschaften in Phoenix/Arizona qualifiziert – doch um dort antreten zu können, mussten Spenden gesammelt werden. Mit den Einnahmen aus dem Event „Just a Show for Phoenix“ steht der Reise zur WM jetzt aber nichts mehr im Weg.