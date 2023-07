Spekulationen um Sabitzer: BVB-Sportdirektor Kehl mauert

Nach den Berichten über ein etwaiges Interesse von Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Marcel Sabitzer vom Erzrivalen FC Bayern hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ein klares Statement zu der Personalie vermieden. „Wenn ich mir überlege, was in den letzten Tagen und Wochen berichtet wurde, wie viele Spieler bei uns schon unterschrieben haben, dann würde ich einfach bitten, dass jetzt weder kommentieren zu müssen, noch irgendeinen Stand abzugeben zu irgendwelchen Gesprächen“, sagte Kehl am Samstag am Rande eines Testspiels bei RW Erfurt (2:1) bei Sky.

Nach Bild-Informationen will Dortmund Sabitzer von einem Wechsel innerhalb der Bundesliga überzeugen. Die Ablöse liege bei 15 Millionen Euro. Für den 29-Jährigen, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Manchester United spielte und in München trotz eine Vertrages bis 2025 schon länger mit einem dauerhaften Abgang in Verbindung gebracht wird, hat sich der Konkurrenzkampf im Mittelfeld durch die Verpflichtung von Konrad Laimer (RB Leipzig) weiter verschärft.

Der BVB fahndet indes nach Verstärkungen. Nach den ablösefreien Abgängen von Raphael Guerreiro (FC Bayern) und Mo Dahoud (Brighton & Hove Albion) sowie dem Mega-Deal um Jude Bellingham, der für 103 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, präsentierte der Vizemeister bislang erst zwei Neue: Felix Nmecha (für 20 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg) und Ramy Bensebaini (ablösefrei von Borussia Mönchengladbach). Bis zum Ablauf der Wechselfrist Ende August sollen weitere Transfers folgen.

Kehl: So plant der BVB die weitere Transferperiode

„Wir werden uns Gedanken machen, wie wir uns noch weiter verbessern wollen. Da sind wir seit geraumer Zeit in guten Gesprächen“, sagte Kehl. Überstürzen wolle er aber nichts. „Das Transferfenster ist noch sehr, sehr lange offen. Also einfach mal gedulden“, mahnte der Manager.