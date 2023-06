Die fünf teuersten BVB-Verkäufe – und was aus ihnen wurde

Nun ist es also perfekt: Jude Bellingham verlässt Borussia Dortmund und schließt sich Real Madrid an. Bereits vor einer Woche hatte der BVB den Transfer via Adhoc-Mitteilung angekündigt, jetzt ist also wirklich alles fix. Für 103 Millionen Euro wechselt das Herzstück der Schwarz-Gelben zu den Königlichen. Wieder einmal verlässt der vermeintlich beste Borusse den Verein in Richtung eines Welt-Klubs. Bester Beweis für die Bedeutung Bellinghams in Bezug auf das BVB-Spiel: Der letzte Spieltag gegen Mainz 05 und die beinahe schon historisch verspielte Meisterschaft.

Ohne den 19-jährigen Engländer wirkte das Dortmunder Ensemble kopflos, nach frühem Rückstand dann teils lethargisch. Bellingham, der stete Antreiber, fehlte an vielen Ecken und Enden. Und wird fortan immer fehlen, weil er nicht mehr Profi beim BVB ist. Die Liste seiner prominenten Wechsel-Vorgänger lässt den einen oder anderen Dortmund-Fan in Nostalgie schwelgen. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick über die fünf teuersten Verkäufe von Borussia Dortmund (exklusive Bellingham, der mit seinen fixen 103 Millionen Euro an Position zwei stehen würde) und zeigt, was aus ihnen wurde.

1. Ousmane Dembélé (2017 für 140 Mio. zum FC Barcelona)

Der Franzose verzückte mit seinen Solo-Läufen auf den Außenbahnen die Zuschauer im Signal-Iduna-Park ein ums andere Mal. Was viele beinahe vergessen: Dembélé spielte nur eine Saison bei den Westfalen, ehe es ihn weiter zum FC Barcelona zog. Für 140 Millionen Euro. Der mittlerweile 26-Jährige wurde mit den Katalanen zwar in sechs Versuchen dreimal spanischer Meister und zweimal Pokalsieger. Von riesigem Erfolg ist die Liaison aber nicht geprägt, aus zweierlei Gründen: Zum einen fällt Dembélé bei Barcelona immer mal wieder mit Lustlos-Auftritten auf, zum anderen ist seine Verletzungshistorie ellenlang. In sechs Jahren kommt er auf sage und schreibe 784 Tage, die er wegen Verletzungen fehlte. Dadurch ist sein Marktwert von einst 120 Mio. Euro auf mittlerweile 60 Mio. gesunken.

2. Jadon Sancho (2021 für 85 Mio. zu Manchester United)

Der Blick auf den Marktwert zeigt auch bei dem 23-jährigen Engländer sofort, dass nicht alles nach Plan lief. Im Frühjahr 2020 stand Sancho in seiner BVB-Blüte bei einem Marktwert von 130 Mio., Stand jetzt ist er laut transfermarkt.de 55 Mio. wert. Besonders die Anfangszeit nach seinem 85-Millionen-Wechsel verlief schleppend, Sancho kam bei den Red Devils nicht so wirklich in Fahrt. Erst mit der Verpflichtung von Trainer Erik ten Haag wurde es besser, United holte unter anderem im Frühjahr diesen Jahres den Ligapokal und qualifizierte sich für die Champions League. Dennoch hat Ex-U17-Weltmeister Sancho definitiv noch Luft nach oben.

3. Christian Pulisic (2018 für 64 Mio. zum FC Chelsea)

Beim US-Profi ist eine ähnliche Marktwert-Entwicklung wie bei Dembélé und Sancho zu erkennen. Einst 60 Mio. wert, sind es Stand jetzt nur noch 32 Mio. Euro. Was natürlich auch eng mit der eklatanten Entwicklung beim FC Chelsea zusammenhängt. Trainer-Chaos, miserable Leistungen, Fan-Aufstände. Bei den Londonern lief in dieser Saison rein gar nichts zusammen. Das lässt sich besonders an den Statistiken von Pulisic ablesen: Nur 813 Minuten auf dem Platz gestanden, dabei exakt ein Tor selbst erzielt und eine Vorlage geliefert. Immerhin: Pulisic wurde nach seinem Wechsel schon Champions-League-Sieger, holte 2020/21 mit Chelsea den Titel.

4. Pierre-Emerick Aubameyang (2017 für 63,75 Mio. zum FC Arsenal)

Den mit Abstand heftigsten Wertverlust musste der Gabuner Aubameyang hinnehmen. Nachdem der Stürmer in der Saison 2016/17 mit 31 Toren für den BVB Torschützenkönig in der Bundesliga wurde, konnte er dem Angebot vom FC Arsenal nicht widerstehen. In der Folge ging es – mit wenigen Ausnahmen – eigentlich stetig bergab. Mittlerweile ist Aubameyang nur noch sieben Millionen wert und erzielte in dieser Saison – wie Teamkollege Pulisic – nur ein Törchen für den FC Chelsea. Damit ist an sich eigentlich schon alles gesagt.

5. Erling Haaland (2022 für 60 Mio. zu Manchester City)

Und dann wäre da eben noch ein gewisser Erling Haaland, der es ohne die Ausklammerung von Jude Bellingham nicht einmal in die fünf teuersten Abgänge des BVB geschafft hätte. Ein eigentlich unfassbarer Fakt. Haaland bricht in der Premier League weiterhin Rekord um Rekord, trifft am laufenden Band und ist aus dem Star-Aufgebot der Guardiola-Auswahl überhaupt nicht mehr wegzudenken. Der Marktwert wird auf 170 Mio. Euro taxiert, bei einem Wechsel würde City aber vermutlich ein Vielfaches für den derzeit vielleicht weltbesten Stürmer generieren.