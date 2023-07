Sorgen um Schlotterbeck: BVB-Verteidiger reist vorzeitig von US-Tour ab

Für Nico Schlotterbeck ist die US-Tour mit seinem Klub Borussia Dortmund bereits nach nur einem Testspiel-Einsatz beendet. Der verletzte Innenverteidiger tritt die Heimreise nach Deutschland an. Das teilte der BVB am Samstagabend via Twitter mit. Der deutsche Nationalspieler habe sich beim 6:0-Erfolg über San Diego Loyal eine Blessur zugezogen, „die einen Trainingseinsatz in den kommenden Tagen nicht ermöglicht hätte“, schrieb der Klub.

BVB: Schlotterbeck fehlt bei Härtetests gegen ManUnited und Chelsea

Schlotterbeck werde sich nun in Deutschland eine ärztliche Meinung einholen und dann in der kommenden Woche in Dortmund auf seine Teamkollegen treffen, so der BVB weiter. Der Rest des BVB-Trosses flog am Samstag aus dem Trainingslager in San Diego nach Las Vegas, wo am Montag (3 Uhr deutscher Zeit) ein Testspiel gegen Manchester United ansteht. Nach dem letzten Test gegen den FC Chelsea am Mittwoch endet die US-Tour des BVB.

Schlotterbeck muss sich die Spiele jetzt im TV anschauen. Der Abwehrspieler verletzte sich beim Test gegen San Diego in der Schlussphase. Er habe sich beim Duell mit seinem Gegenspieler „verhakt und das Knie verdreht“, erklärte Trainer Edin Terzic nach der Partie.