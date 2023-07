Kobel-Vertreter Meyer verlängert beim BVB

Der BVB hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Alexander Meyer vorzeitig verlängert. Nur ein Jahr nach seinem Wechsel von Jahn Regensburg zu Borussia Dortmund unterschrieb der 32-Jährige ein neues Arbeitspapier mit einer Laufzeit bis 2025. Der vorherige Kontrakt des gebürtigen Bad Oldesloers war bis 2024 datiert.

„Alex ist viel mehr als ein zweiter Torhüter. Immer dann, wenn er gebraucht wurde, hat er auf außerordentlich hohem Niveau seine Fähigkeiten gezeigt. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein toller Fußballer und ein sehr verlässlicher Profi mit Lebenserfahrung, der einer Mannschaft Ruhe und Sicherheit verleiht“, kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl die Vertragsverlängerung in einer Klub-Mitteilung.

Meyer, der in der abgelaufenen Saison Stammkeeper Gregor Kobel in zwölf Pflichtspielen (siebenmal Bundesliga, fünfmal Champions League) vertrat, freute sich über das Vertrauen des BVB: „Vom ersten Tag an wurde ich in Dortmund von jedem Einzelnen super aufgenommen und habe mich direkt wohlgefühlt. Jeder hat schon in der vergangenen Saison gesehen, was mit diesem Verein möglich ist. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass wir in naher Zukunft Erfolge feiern und Titel holen.“