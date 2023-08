Poulsen bekennt sich zu RB Leipzig: „Daran halte ich mich“

Fußball Verbandsliga

TuS Hartenholm gewinnt, Fetihspor verliert in der Nachspielzeit

Die Nachspielzeit hatte es am sechsten Spieltag in der Weststaffel vielerorts in sich. Die Fußballer von Fetihspor Kaltenkirchen erfuhren beim TuS Bargstedt leidvoll, dass erst Schluss ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Der TuS Hartenholm hingegen durfte spät jubeln.