BVB prüft offenbar Spielverlegung gegen Bremen

Wird die Nationalmannschaft zum Problem für Borussia Dortmund? Der BVB hat einem Bericht der Bild zufolge in Person von Sportdirektor Sebastian Kehl Kontakt zur Deutschen Fußball-Liga (DFL) aufgenommen, um eine Verlegung des Freitagsspiels gegen Werder Bremen am 20. Oktober zu erwirken. Der Grund: Die Reise der Nationalmannschaft in die USA endet zu nah am Bundesliga-Wochenende. Kehl beschrieb die Ansetzung als “äußerst unglücklich” und klagte: “Themen sind die Zeitverschiebung und der Rückflug, da die Regeneration wichtig ist.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die DFB-Elf, dann vermutlich mit neuem Bundestrainer, reist am 9. Oktober in die USA, um dort zwei Testspiele gegen das US-Team und Mexiko zu absolvieren. Letzteres findet am Dienstag, den 17. Oktober statt. Der Anstoß um 20 Uhr Ortszeit bedeutet, dass das Spiel erst am Mittwoch gegen vier Uhr morgens deutscher Zeit enden wird. Zwar will die Mannschaft noch am Mittwoch nach Deutschland zurückfliegen, doch die Vereine rechnen erst am Donnerstag mit der Rückkehr ihrer abgestellten Spieler - laut dem Bericht erst weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Anpfiff der BVB-Partie gegen Bremen am Freitag.

BVB fehlen stichhaltige Argumente

Ob der Antrag der Dortmunder tatsächlich Erfolg hat, bleibt zu bezweifeln. Denn dem Vizemeister fehlt eine solide Argumentationsgrundlage, weil das DFB-Spiel gegen Mexiko noch in der regulären Abstellungsperiode liegt. Außerdem besteht TV-Rechteinhaber DAZN auf die Austragung der Partie am Freitag. “Uns liegen keinerlei Informationen vor, die für eine Verschiebung der Partie sprechen. Wir planen fest mit Freitag”, sagte ein Unternehmenssprecher der Bild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob es hilft, dass DFB-Sportdirektor Rudi Völler als Vermittler agieren will? “Wichtig ist natürlich die Nationalmannschaft und der DFB, aber ich verstehe natürlich auch die Nöte der Klubs, in dem Fall von Borussia Dortmund und Sebastian Kehl”, sagte der 63-Jährige im Podcast Spielmacher. “Ich habe auch mit DAZN gesprochen, mit der DFL, wir versuchen da Lösungen zu finden.”

Ein weiterer Störfaktor für den BVB: Wenn überhaupt, scheint eine Verlegung auf den Sonntag möglich. Und das wäre wiederum nur drei Tage vor dem Champions-League-Einsatz der Borussen gegen Newcastle United.