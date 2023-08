Nach Poulsen-Bekenntnis: BVB offenbar mit Interesse an DFB-Stürmer

Protest wegen Kuss-Affäre

„Unmenschliche Jagd“ auf ihren Sohn: Rubiales-Mutter tritt wohl in Hungerstreik

Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales steht nach dem Kuss-Eklat im Anschluss an das Finale bei der Frauen-WM stark in der Kritik – zu stark, wenn es nach der Mutter des Funktionärs geht. Diese ist aus Protest gegen die an ihren Sohn gerichtete Welle der Verärgerung in einer Kirche offenbar in den Hungerstreik getreten.