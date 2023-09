Terzic-Zukunft beim BVB ungewiss? Watzke wird deutlich

Für Borussia Dortmund ist es bisher ein Saisonstart zum Vergessen. Spätestens nach dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim brodelt es beim BVB intern. Vor allem öffentlich steht Edin Terzic mächtig in der Kritik und ist nun gefordert. Den Rückhalt von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat Terzic allerdings immer noch, wie der 64-Jährige am Donnerstag am Rande der Generalversammlung der European Club Association in Berlin deutlich machte.

„Diese Frage habe ich schon vor Wochen beantwortet“, antwortet Watzke, als er darauf angesprochen wurde, ob Terzic fest im Sattel sitze. „Da lass ich mich überhaupt nicht mehr drauf ein, weil das Blödsinn ist. Ich habe vor Wochen eine ganz klare Position zu Edin Terzic gehabt. Jeder weiß, welche Wertschätzung ich für ihn habe – ich muss aber nicht wie ein Papagei jede Woche die gleiche Frage beantworten.“

Bereits Anfang August hatte Watzke klargestellt: „Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus“. Wie lange der 40-Jährige tatsächlich noch den Rückhalt der Vereinsführung haben wird, bleibt abzuwarten - vor allem, weil mit Julian Nagelsmann ein adäquater Ersatz parat stünde, der sowohl von einigen Fans, aber auch von Didi Hamann ins Spiel gebracht wurde. „Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ schnell relativ heiß wird“, sagte der Sky-Experte nach dem Remis gegen Heidenheim.

Nagelsmann als BVB-Coach? Watzke: „Beantworte nur ernsthafte Fragen“

Auf die Frage, ob Nagelsmann ein Schattentrainer von Terzic sei, antwortete Watzke am Donnerstag: „Ab sofort beantworte ich nur noch ernsthafte Fragen.“ Zunächst steht bei Borussia Dortmund die Aufarbeitung der ersten drei Spieltage an, wie Watzke nach dem vergangenen Spiel erklärte: „Wir werden die Länderspielpause nutzen, um in die Analyse zu gehen.“ In den kommenden zwei Spielen trifft der BVB auf den SC Freiburg (16. September) und den VfL Wolfsburg (23. September). Um sich etwas Ruhe zu verschaffen, wären sechs Punkte für Terzic und Co. sicher von Vorteil.