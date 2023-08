„Zu träge, keine Energie“: Kapitän Can knöpft sich BVB vor

Sein erstes Bundesliga-Spiel als fester Kapitän von Borussia Dortmund hat Emre Can verpatzt. Das gab der Defensiv-Abräumer des BVB nach dem schmeichelhaften 1:0-Auftaktsieg beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln unumwunden zu. „Ich habe kein gutes Spiel gespielt, habe viele Fehler in meinem Spiel gehabt“, sagte der deutsche Nationalspieler. Erfrischend selbstkritisch ergänzte der 29-Jährige, dass er in der 59. Minute wegen seiner Leistung „zurecht“ ausgewechselt worden sei. Wer einsteckt, darf auch austeilen – und das tat Can nach Abpfiff auch.

Denn neben seiner eigenen Leistung kritisierte Can auch die der über weite Phasen ideenlosen BVB-Mannschaft. „Wir waren träge. Wir hatten keine Energie auf dem Platz“, kritisierte der Captain. Das Team, inklusive ihm, sei „nicht bei 100 Prozent“ gewesen. „Wir müssen uns steigern. Es muss viel mehr kommen. Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, schimpfte der Profi, der sich einzig über den Sieg freute.

Edin Terzic: BVB hatte gegen Köln „Glück“

Doch was waren die Gründe für den mageren BVB-Auftritt? Auch auf diese Frage hatte Can eine Antwort: Fehlende Spielpraxis. „Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß: Wenn man viele Spiele hat, kommt die Fitness. So sieht es auch bei uns aus“, sagte der Mittelfeldspieler und gelobte Besserung.

Wie Can zeigte sich auch Dortmunds Trainer Edin Terzic nur wenig begeistert vom Spiel. „Es hat uns gefallen, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagte er – nur um dann eine Liste mit Dingen aufzuzählen, die ihm missfielen: „Wir hatten sehr viel Ballbesitz, aber in ganz vielen nicht torgefährlichen Zonen. Wir wollten schnell kombinieren. Was uns dann fehlte war, dass wir den Sechserraum nie besetzt hatten“, monierte der Coach. Das habe dann bei Ballverlusten im Zentrum zu vielen Kontersituationen der Kölner geführt.

Konter, von denen der 1. FC Köln mindestens einen verwerten hätte müssen. Es sei „eine Portion Glück dabei gewesen, dass die Kölner die guten Chancen nicht nutzen konnten“, sagte Terzic. Er versprach den Fans abschließend, aus der Partie „unsere Schlüsse zu ziehen“.