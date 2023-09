Fix: Can Uzun für U21 der Türkei nominiert

U21-Nationaltrainer Levent Sürme hat wie erwartet Can Uzun erstmals für die älteste Jugendauswahl der Türkei nominiert. Das gab der türkische Verband TFF am Freitag bekannt. Der Sportbuzzer hatte bereits am Mittwoch darüber berichtet. Bislang absolvierte der Profi des 1. FC Nürnberg elf Spiele (sechs Tore) in der U17 und zwei Partien in der U18 für das Heimatland seiner Eltern. Die türkische U21 spielt in der EM-Qualifikation am 8. September in Irland und am 12. September gegen Italien.

Beim FCN hat Uzun in den vergangenen Wochen immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Mit sechs Toren in fünf Pflichtspielen rückte der erst 17 Jahre alte Offensivspieler in den Fokus. Bei den Franken wird der Youngster schon mit Ilkay Gündogan und „Club“-Legende Max Morlock verglichen. Geboren wurde Uzun in Regensburg, doch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den talentierten Mittelfeldspieler bislang nicht ausreichend im Blickfeld gehabt.

Die Türkei bemüht sich bereits seit mehreren Jahren intensiv um ihn. Der frühere Bundesliga-Profi Hamit Altintop, der beim türkischen Verband als Sportvorstand angestellt ist, suchte vor einigen Wochen den Kontakt zu Uzun und überzeugte ihn telefonisch von einer Zukunft bei der türkischen Auswahl. Dem Offensivtalent wurde ein klarer Weg in Richtung A-Nationalmannschaft aufgezeigt. Möglich ist sogar, dass der Nürnberger Stürmer ausgerechnet in seinem Geburtsland Deutschland das Türkei-Trikot bei der EM 2024 trägt.

Kuntz beobachtet Uzun in Kaiserslautern

Der türkische A-Nationaltrainer Stefan Kuntz will sich den Nachwuchsspieler in der Partie des FCN beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr, Sport1 und Sky) vor Ort anschauen. Sürme, der vor seinem Amtsantritt bei der U21 als Kuntz-Assistent bei der Türkei tätig war, sagte dem Sportbuzzer jüngst, dass Uzun gerade „einen riesigen Schub gemacht“ hat.

Zum Kader von Türkeis U21 zählt auch Kenan Yildiz, ehemaliger Nachwuchsspieler des FC Bayern München. Mittlerweile spielt er bei der Jugendmannschaft von Juventus Turin. Wie Uzun wurde auch Yildiz in Regensburg geboren und hätte für die DFB-Auswahl auflaufen können.