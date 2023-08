Exklusiv: Shootingstar Can Uzun für U21 der Türkei nominiert

Beim 1. FC Nürnberg hat Can Uzun in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam gemacht. Mit sechs Toren in fünf Pflichtspielen rückte der erst 17 Jahre alte Offensivspieler in den Fokus. Nun wird er sein Debüt in der U21 geben - allerdings nicht in der deutschen, sondern der türkischen. Nach Informationen des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), steht der Shootingstar im Kader für die EM-Qualifikationsspiele des Nachwuchsteams der Türkei in Irland (8. September) und gegen Italien (12. September).

Der türkische U21-Nationaltrainer Levent Sürme nominiert Uzun somit erstmals für die älteste Jugendauswahl. Bislang absolvierte der FCN-Profi schon elf Spiele (sechs Tore) für die U17 und zwei Partien für die U18. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den talentierten Mittelfeldspieler bislang nicht recht im Blickfeld gehabt. Dabei wird Uzun wahlweise als neuer Ilkay Gündogan bezeichnet oder gar mit Nürnbergs Legende Max Morlock verglichen.

Die Türkei bemüht sich bereits seit mehreren Jahren intensiv um den gebürtigen Regensburger. Der frühere Bundesliga-Profi Hamit Altintop, der beim türkischen Verband als Sportvorstand angestellt ist, suchte vor einigen Wochen den Kontakt zu Uzun und überzeugte ihn telefonisch von einer Zukunft für die „Ay-Yildizlilar“. Dem Offensivtalent wurde ein klarer Weg in Richtung A-Nationalmannschaft aufgezeigt. Möglich ist sogar, dass der Nürnberger Stürmer ausgerechnet in seinem Geburtsland Deutschland das Türkei-Trikot bei der Europameisterschaft 2024 trägt.

Kuntz will Uzun in Kaiserslautern sichten

Stefan Kuntz, Coach der türkischen A-Nationalmannschaft, ist bereits mit Nachwuchscoach Sürme, der selbst im Jugendbereich in Deutschland (RB Leipzig, FC Augsburg) als Trainer tätig war, im engen Austausch. Der ehemalige deutsche U21-Auswahltrainer Kuntz will sich Uzun nach Sportbuzzer-Informationen bei der Partie in Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr, Sport1 und Sky) anschauen. Beim FCK auf dem Betzenberg, wo Kuntz sowohl Spieler als auch Manager war, will er sich nach ersten Telefonaten einen persönlichen Eindruck der sportlichen Leistungen Uzuns machen.