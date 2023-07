Präsident bestätigt: Real-Trainer Ancelotti übernimmt Brasilien zur Copa América 2024

Der Abschied von Carlo Ancelotti im Sommer 2024 aus Madrid ist offenbar perfekt. Brasiliens Präsident Ednaldo Rodrigues erklärte, dass der 64-Jährige nach der kommenden Saison zum brasilianischen Fußballverband (CBF) wechseln werde. Für das eine Jahr bis zu der geplanten Übernahme des Italieners füllt Fernando Diniz, der nebenbei auch den brasilianischen Klub Fluminense trainiert, das Amt aus.

„Ich habe einige der Spieler trainiert, als sie noch jünger waren - Bruno Guimarães und Antony zum Beispiel. Ich habe die Entwicklung dieser ganzen Generation verfolgt. Mit einigen von ihnen war ich auch ein Gegner, und viele andere habe ich schließlich bewundert, als sie in Brasilien und in Europa spielten“, wird Diniz von der spanischen Zeitung Marca zitiert. Verbandsboss Rodrigues bezeichnet den Nachfolger des nach der Weltmeisterschaft in Katar entlassenen Tite nichts als Interimstrainer. „Er ist der Trainer und wird Fluminense und die Nationalmannschaft in dieser Zeit unter einen Hut bringen“, ist Rodrigues überzeugt.

Ancelotti direkt bei Copa América gefordert

Ancelottis Vertrag in Madrid läuft noch bis nächstes Jahr. Rechtlich gesehen könne er daher bis Januar 2024 - sechs Monate vor Ablauf des Kontrakts - nicht beim CBF unterschreiben. Doch die Brasilianer setzen auf die angebliche mündliche Zusage des 64-jährigen Star-Trainers. „Er wird die Mannschaft ab der Copa América übernehmen“, betonte der Verbandsboss. Das Turnier ist vom 20. Juni bis zum 14. Juli 2024 in den Vereinigten Staaten geplant. Das Champions-League-Finale findet am 1. Juni statt, die spanische La Liga endet am 26. Mai.