Ancelotti-Verpflichtung wird zum Politikum: Brasiliens Staatspräsident übt Kritik

Letzter Test vor Kader-Nominierung

Erst Sambia-Test, dann Kader-Bekanntgabe: Was Voss-Tecklenburg jetzt fordert

Für die DFB-Frauen steht die Generalprobe vor der WM an. In Fürth haben die Spielerinnen am Freitagabend eine letzte Gelegenheit sich für einen Platz im finalen Kader zu empfehlen. Am Samstag legt sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihr endgültiges Aufgebot fest, bevor es am Dienstag in den Flieger nach Australien geht.