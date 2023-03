﻿Célia Sasic: „Der Fußball ist politisch“

Während ihrer aktiven Karriere spielte Célia Sasic für Bad Neuenahr und den 1. FFC Frankfurt, mit dem sie 2015 die Champions League gewann. Die Stürmerin war zweimal Torschützenkönigin der Bundesliga sowie der Königsklasse und der WM 2015 – außerdem wurde sie zu Deutschlands und Europas Fußballerin des Jahres gewählt, gewann mit der Nationalelf zweimal den EM-Titel. Seit März 2022 ist die 34-Jährige Vizepräsidentin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für Diversität und Vielfalt sowie Botschafterin der Heim-EM 2024.

Célia Sasic, öffentlich wird aktuell viel über die Taskforce des DFB gesprochen. Sie sind Teil der zweiten, strukturellen Arbeitsgruppe, über die man kaum redet. Warum ist das so und was sind Ihre Aufgaben?

Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Taskforce relativ prominent besetzt ist (lacht). Wir nehmen den Aufbau und die Organisation des DFB unter die Lupe und wollen analysieren, wie man die Strukturen so aufstellt, dass der Verband seiner Kernkompetenz wieder nachkommen kann. Der DFB ist das Dach des gesamten Fußballs in Deutschland und hat somit eine riesige Verantwortung von den Nationalmannschaften bis zu den Amateuren – dazu gibt es einen gesellschaftlichen Auftrag als gemeinnütziger Verein.

Diese Erkenntnisse sind nicht neu …

Das ist richtig, dennoch hatte man den Eindruck, dass der DFB häufig das Heft des Handels gar nicht in der eigenen Hand hatte. Aus meiner Sicht müssen wir weg von personenbezogenen und hin zu aufgabenbezogenen Strukturen. Das würde den Verband wieder krisenfester und unabhängiger machen.

Wann gibt es erste Ergebnisse?

Bis zum Sommer wollen wir uns einen Weg und ein Konzept überlegt haben, wie wir wieder der große und starke DFB werden können.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Taskforce, die ausschließlich mit „alten, weißen Männern“ bestückt ist, beispielsweise bei der Besetzung des DFB-Sportdirektor-Postens durch Rudi Völler?

Der Präsident (Bernd Neuendorf, Anm. d. Red.) hat von Anfang an gesagt, dass er zwei Arbeitsgruppen möchte. Wobei klar war, dass die Taskforce sich ausschließlich um die A-Nationalelf und die U21 der Männer kümmert und eine Person für diese Stelle empfiehlt – entschieden haben am Ende die Gremien. Unser Themenfeld ist breiter.

Sasic: Frauen-Nationalteams „kann man nicht mehr stiefmütterlich behandeln“

Zum Aufgabengebiet von Völlers Vorgänger Oliver Bierhoff zählten beispielsweise auch die Frauen-Nationalteams.

Exakt – und dies haben wir bewusst herausgelöst. Denn diesen Bereich kann man nicht mehr stiefmütterlich behandeln oder einfach so nebenherlaufen lassen – genauso wie die U-Mannschaften, wie die Akademie. Da gilt es jetzt, die richtigen Strukturen und die richtigen Personen zu finden.

Waren Sie auch verwundert, dass die Taskforce ausschließlich mit älteren Herren besetzt wurde?

(lacht) Ganz ehrlich: Das bildet ja nun mal die Realität im Profifußball ab. Es gibt in Führungspositionen leider noch immer keine einzige Frau. Das sind außer Frage alles hoch dekorierte und kompetente Menschen, dennoch ist die Besetzung ein Spiegelbild des deutschen Männerfußballs.

Donata Hopfen hat als DFL-Chefin diese Domäne kurzzeitig durchbrochen, musste nach einem Jahr allerdings schon wieder gehen. Wie haben Sie dies wahrgenommen?

In die Entscheidungsfindung war ich logischerweise nicht eingebunden, kann die Gründe für die Trennung nicht beurteilen. Grundsätzlich geht es für mich immer um die Kompetenz, unabhängig vom Geschlecht. Fakt ist, dass die Strukturen so gewachsen sind, dass Frauen noch immer nicht den gleichen Weg machen können wie die Männer – da müssen wir uns nichts vormachen.

Das Leuchtturmprojekt ist der DFB-Campus, der Zentrum des deutschen Fußballs werden soll. Wie passt es da zusammen, dass beim 150-Millionen-Euro-Bau zu wenige Zimmer eingeplant wurden, damit die A-Nationalteams dort auch übernachten können?

Die Frage müssen andere beantworten. Aber natürlich geht es in unserer Gruppe genau darum, solche unangenehmen Punkte anzusprechen, zu schauen: Was haben wir? Und wo wollen wir eigentlich hin? Wo ist der Mehrwert? Wie können wir den Campus mit Leben füllen – und zwar für den gesamten Fußball? Da haben wir auch eine Verpflichtung gegenüber unseren gut sieben Millionen Mitgliedern. Die dürfen durchaus etwas von uns erwarten.

Frauenfußball hat eine Relevanz in der Gesellschaft. Célia Sasic

Die meistgesehene TV-Sportsendung 2022 war das EM-Finale der Frauen, in den Top Ten waren vier Frauen-Länderspiele. Ein Kompliment an die Frauen oder eine Ohrfeige für die Männer?

Ich glaube, ganz klar ein Kompliment für die Frauen. Dass diese Mannschaft so einen Anklang in der Gesellschaft findet, dass man mitfiebert, das hat sie verdient. Und es ist schön zu sehen, dass dieses Interesse auch in die Liga transportiert wurde. Dort wird inzwischen oft in großen Stadien gespielt, die Zuschauerzahlen sind stark gestiegen, die mediale Sichtbarkeit ebenfalls. Frauenfußball hat eine Relevanz in der Gesellschaft.

Dennoch fiel zuletzt beispielsweise das Topspiel zwischen Turbine Potsdam und Bayern München aus, weil der Rasen gefroren war.

Mich würde mal interessieren, wann zuletzt ein Spiel der Männer aus gleichen Gründen abgesagt wurde. Daher muss weiter extrem investiert werden, gerade in die Infrastruktur. In den 1990er-Jahren wurden die Nachwuchsleistungszentren (NLZ) in Deutschland gebaut, was die Topausbildung unglaublich nach vorne gebracht hat. Es ist für mich zwingend, dies zeitnah auch im Frauenfußball umzusetzen und diese zu subventionieren. Damit es eine ganz gezielte Förderung gibt, der Zugang zum Sport für die Frauen erleichtert wird. Die Vereine müssen die Pflicht erkennen, massiv in den Frauenfußball zu investieren, wie es beispielsweise bei den Topklubs in England längst der Fall ist. Und zwar nicht, weil es gerade ins Bild passt, sondern weil sie an das Potenzial glauben und den Wert erkannt haben. Wenn wir langfristig international mithalten wollen, muss das in Deutschland auch passieren.

Die Frauen-Nationalelf ist genauso ein Aushängeschild für den deutschen Fußball auf der ganzen Welt wie die der Männer. Célia Sasic

Geredet wurde von solchen Veränderungen beim DFB auch in der Vergangenheit oft, passiert ist wenig. Teilweise wurden Frauen-Länderspiele nicht mal vernünftig beworben.

Ich habe kürzlich noch mal gelesen, dass wir 2011 für den WM-Titel 60.000 Euro Prämie bekommen hätten. Genau wie elf Jahre später für den EM-Gewinn. Das ist vermutlich gar keinem bewusst. Dabei ist die Frauen-Nationalelf genauso ein Aushängeschild für den deutschen Fußball auf der ganzen Welt wie die der Männer.

Sind die Frauen aktuell sogar die besseren Vorbilder?

Sie haben im Sommer auf jeden Fall etwas geschafft, was bei den Männern zuletzt verloren gegangen ist: dass wieder eine Identifikation da ist. Auch wenn man das Turnier nicht von Anfang an verfolgt hat, hatte man spätestens nach dem dritten Spiel das Gefühl: Das ist unsere Mannschaft, das sind unsere Frauen.

Warum ist das so?

Über allem steht immer der sportliche Erfolg – und die Männer sind zuletzt halt dreimal bei großen Turnieren früh ausgeschieden. Außerdem ist vielleicht eine gewisse Ichbezogenheit dazugekommen. Da muss aus meiner Sicht das Wir wieder viel mehr in den Vordergrund rücken. Auch bei den Frauen ist in den letzten Jahren sportlich nicht alles rundgelaufen, aber sie waren halt authentisch. Und sie haben jetzt das Momentum genutzt. Grundsätzlich muss jedem bewusst sein, was es eigentlich bedeutet, in der Nationalmannschaft zu spielen.

Nämlich?

Dort spielt keiner fürs Geld – weder bei den Männern noch bei den Frauen. Es geht darum, dass man sein Land repräsentiert, etwas zurückgibt. Die Leute sehen dich und sagen: Das ist Deutschland. Die gesellschaftliche Verantwortung, die der Fußball, speziell die Nationalelf, hat, die sollte jedem bewusst sein.

Zuletzt hatte man beispielsweise bei der Bindendebatte in Katar den Eindruck, dass politische Themen mehr im Vordergrund standen als der Sport. Wie denken Sie darüber?

Zunächst ist auch als Sportler ganz wichtig, dass man eine Haltung hat. Man kann nicht mehr so tun, als ob man nicht wüsste, was um einen herum passiert, in was für einem Konstrukt man sich befindet. Aber am Ende muss es einen Moment geben, in dem es nur noch um den Sport geht. Das hätte man im Nachhinein sicher anders lösen müssen. Grundsätzlich hat die Glaubwürdigkeit des Fußballs in Katar sicher weiter gelitten. Und an uns liegt es nun, bei der EM wieder ein anderes Gefühl zu schaffen, ein gemeinsames Miteinander für alle – so ein Fest zusammen zu zelebrieren, trotz der schwierigen Zeiten. Inzwischen sehnen sich doch alle nach einem Turnier, bei dem alle sein können, wie sie sind, in einem demokratischen Land mitten in Europa. Wir wollen die Werte, für die wir alle einstehen, in den Vordergrund rücken, vor allem aber den Fußball.

Ist das heutzutage überhaupt noch möglich?

Der Fußball ist politisch, ohne Frage. Trotzdem kann man das Sinnstiftende hervorheben, denn Fußball war und ist auch noch immer so etwas wie der Kitt der Gesellschaft. Und sobald der Ball in der Mitte liegt, funktioniert das Spiel unter den gegebenen Regeln.

In Katar waren die Nebengeräusche trotzdem sehr laut.

Es wird unsere Aufgabe sein, dies zu ändern. Wir wollen das Turnier nutzen, das Augenmerk auch auf Dinge außerhalb der Spiele oder der Host-Cities zu richten, wie beispielsweise das Ehrenamt. Dafür haben wir einen Beteiligungsprozess ins Leben gerufen, bei dem wir auch Leute von der freiwilligen Feuerwehr oder der Caritas dazugenommen haben, weil sie täglich vor den gleichen Herausforderungen stehen wie in einem Verein oder in der Politik. Das sind die Menschen, die das Gerüst der Gesellschaft bilden, und genau die müssen wir stärken. Das ist auch eine Arbeit an der Demokratie, für die wir Unterstützung unter anderem aus dem Innenministerium bekommen, weil erkannt wurde, was die EM für eine Chance bietet.

Wie das Sommermärchen 2006 gezeigt hat.

Absolut. Jeder, der nur das Jahr hört, denkt sofort an die WM, an diese tolle Zeit. Das wird auch noch in 50 Jahren so sein. Aber es gibt eben auch Menschen, die damals noch nicht dabei waren. Und für die müssen wir jetzt eine neue, eigene Geschichte schreiben.