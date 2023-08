Auslosung, Termine, TV: So läuft die neue Champions-League-Saison

Nach den an diesem Dienstag startenden Play-off-Spielen stehen alle 32 Teilnehmer der neuen Saison in der Champions League fest. Aus der Bundesliga sind mit Meister FC Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund, RB Leipzig und Debütant Union Berlin alle vier zur Verfügung stehenden Plätze sicher vergeben. Doch wie läuft die neue Spielzeit in Europas Königsklasse? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick über die Auslosung, die Termine und die TV-Rechte in Deutschland.

Wann ist die Auslosung?

Die Auslosung der acht Champions-League-Gruppen erfolgt am 31. August ab 18 Uhr - und damit einen Tag nach den letzten drei Play-off-Rückspielen. Die Zusammensetzung der Lostöpfe war im Wesentlichen schon vor Beginn der Play-offs klar. Aus deutscher Sicht: Der FC Bayern ist als Meister in Topf 1 gesetzt, der BVB und Leipzig befinden sich in Topf 2. Union wird aus Topf 4 gezogen und wird damit die vermeintlich schwierigste Gruppe des Bundesliga-Quartetts erwischen. Die UEFA wird bei der Erstellung des Spielplans wie üblich darauf achten, dass an beiden Spieltagen - also dienstags und mittwochs - jeweils nur zwei deutsche Mannschaften im Einsatz sind. Für gewöhnlich sollen zudem bestimmte Top-Teams nicht am gleichen Tag spielen. Möglich wäre demnach, dass etwa die Bayern dienstags beginnen und Dortmund mittwochs.

Was sind die Termine für die Gruppenspiele?

Die Partien in der Champions-League-Gruppenphase werden dienstags und mittwochs ausgetragen. Alle Mannschaften spielen jeweils dreimal dienstags und dreimal mittwochs. Die konkreten Termine für die Gruppenspiele:

1. Spieltag: 19./20. September

2. Spieltag: 3./4. Oktober

3. Spieltag: 24./25. Oktober

4. Spieltag: 7./8. November

5. Spieltag: 28./29. November

6. Spieltag: 12./13. Dezember

Wie geht es nach der Gruppenphase weiter?

Der Modus hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht geändert. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein. Die Drittplatzierten jeder Gruppe spielen nach der Winterpause in den Play-offs zur K.o.-Runde der Europa League weiter. Die Königsklassen-Termine ab dem Achtelfinale:

Achtelfinale: 13./14. bzw. 20./21. Februar (Hinspiele) sowie 5./6. bzw. 12./13. März (Rückspiele)

Viertelfinale: 9./10. April (Hinspiele); 16./17. April (Rückspiele)

Halbfinale: 30. April/1. Mai (Hinspiele); 7./8. Mai (Rückspiele)

Finale: 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion

Zur kommenden Saison, also zum Spieljahr 2024/2025, ändert sich der Modus. Dann greift erstmals die von der UEFA beschlossene Reform des Wettbewerbs, die unter anderem größere Gruppen und dadurch insgesamt mehr Spiele vorsieht.

Wo ist die Champions League im TV zu sehen?

Auch hier hat sich im Vergleich zur Vorsaison nichts geändert. Den Großteil der Live-Rechte hält in Deutschland der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN. Ein Abo, das die Partien der Champions League beinhaltet, kostet in der günstigsten Variante derzeit 29,99 Euro monatlich. DAZN zeigt insgesamt 121 Spiele der Königsklasse live, darunter auch die meisten mit deutscher Beteiligung. Zudem hält Versand-Riese Amazon mit seiner Streamingplattform Prime Video Live-Rechte und zeigt jeweils dienstags ein Spiel - im Normalfall mit deutscher Beteiligung - live und exklusiv. Ein Monatsabo bei Prime Video kostet 8,99 Euro, für 89,90 Euro gibt es das Jahresabo, was monatlich 7,49 Euro entspricht.