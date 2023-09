Bayern und BVB im Doppelpack: Prime Video legt Partien für TV-Übertragungen fest

Der TV-Fahrplan der Champions-League-Gruppenphase nimmt Formen an. Der Amazon-Streamingdienst Prime Video hat am Montagnachmittag die Auswahl der Top-Spiele am Dienstag für die Spieltage eins bis vier festgelegt. Zum Auftakt der Königsklassen-Vorrunde am 19. September wird den Zuschauern mit der Partie zwischen dem französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain und dem deutschen Vizemeister Borussia Dortmund (Anstoß: 21 Uhr) direkt eine absolute Spitzenpartie serviert. Auch das Heimspiel des BVB gegen den neureichen Premier-League-Klub Newcastle United am 7. November (18.45 Uhr) wird es bei Prime Video zu sehen geben.

Für die Fans des FC Bayern München wird es interessant, wenn der FCB beim dänischen Meister FC Kopenhagen gastiert. Das Duell steigt am 3. Oktober um 21 Uhr und wird ebenso beim Streamingdienst übertragen wie das Münchner Gastspiel beim türkischen Top-Klub Galatasaray Istanbul am 24. Oktober (18.45 Uhr). Die weiteren deutschen Teilnehmer RB Leipzig und Union Berlin gingen bei Prime Video bislang leer aus.

Der Versandriese zeigt mit seiner Streaming-Plattform Prime Video wie in der vergangenen Saison jeweils dienstags ein Königsklassen-Spiel live - im Normalfall mit deutscher Beteiligung. Im Jahresabo kostet Prime Video derzeit 89,90 Euro, im Monatsabo 8,99 Euro. Den Großteil der Liverechte in Europas-Beletage hält der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN, der insgesamt 121 Spiele einzeln und in der Konferenz live zeigt. Ein DAZN-Abo, das die Champions-League-Übertragungen einschließt, kostet derzeit in der günstigsten Variante 29,99 Euro monatlich.