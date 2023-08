Auslosung im Liveticker: Auf wen treffen Bayern, BVB und Co.?

Die Bundesliga-Saison hat bereits begonnen, am 19. und 20. September rollt auch in der Champions League wieder der Ball. Zuvor erfahren Europas 32 Spitzenklubs an diesem Donnerstag, auf welche Gegner sie an den sechs Spieltagen der Gruppenphase treffen werden – inklusive des Bundesliga-Quartetts FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin. In Monaco findet ab 18 Uhr die Auslosung der acht Gruppen statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der FC Bayern ist als Deutscher Meister ebenso wie Titelverteidiger Manchester City in Lostopf 1 gesetzt. Der BVB und Leipzig sind beide im zweiten Lostopf und erwischen damit entweder City, Europa-League-Sieger FC Sevilla oder einen nationalen Meister aus Europas Top-Ligen. Königsklassen-Debütant Union Berlin steckt im vierten Lostopf und droht damit die auf dem Papier schwierigste Gruppe aller deutschen Vertreter zu erwischen. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt mit einem Liveticker auf die Auslosung in Monaco.

CL-Gruppenauslosung im Liveticker

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eröffnet wird die Gruppenphase mit dem ersten Spieltag am 19./20. September. Die weiteren Spieltage sind für 3./4. Oktober, 24./25. Oktober, 7./8. November, 28./29. November und 12./13. Dezember vorgesehen. Wie üblich, treten alle Teams je dreimal dienstags und mittwochs an. Üblicherweise legt die UEFA zudem Wert darauf, dass bestimmte Top-Teams nicht parallel am gleichen Tag spielen. Möglich wäre aus deutscher Sicht, dass etwa die Bayern dienstags beginnen und der BVB mittwochs einsteigt.