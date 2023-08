Champions League: Auslosung der Gruppenphase live im TV und Online-Stream sehen

Am Donnerstag richten sich alle Blicke nach Monaco, wo die Auslosung der Gruppenphase der Champions League stattfindet. Insgesamt 32 Mannschaften gehen in der Königsklasse an den Start. Mit dabei sind vier deutsche Teams: Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auch Union Berlin warten am Abend gespannt auf die Ziehung ihrer Gegner (18 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker). Ein deutsches Duell in der Gruppenphase muss allerdings niemand befürchten. Laut Regelwerk ist dies erst ab dem Viertelfinale möglich. Titelverteidiger ist der von Star-Trainer Pep Guardiola trainierte Triple-Sieger Manchester City.

Das große Ziel für alle Teilnehmer ist das Finale im Londoner Wembley Stadion. Dort findet am 1. Juni 2024 das Endspiel der diesjährigen Champions-League-Saison statt. Die Gruppenphase beginnt am 19. September 2023. Spätestens am 13. Dezember stehen alle Teilnehmer der K.-o.-Runde fest. Die zwei besten Mannschaften aller acht Gruppen kommen ins Achtelfinale, die Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale der Europa League.

Wie sehe ich die Champions-League-Auslosung der Gruppenphase live im TV?

Der Streaminganbieter DAZN wird die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League am Donnerstag ab 18 Uhr mit Moderator Christoph Stadtler übertragen. Auch bei Sky könnt ihr die Auslosung mitverfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Event aus Monaco auf seinem Sender Sky Sport News ebenfalls ab 18 Uhr live.

Gibt es einen Livestream?

Ja! Und das gleich von vier verschiedenen Anbietern. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Auslosung live. Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die komplette Ziehung geben. Wenn ihr kein DAZN-Abo[Anzeige] habt, könnt ihr das Spiel dort jedoch nicht live verfolgen – Neukundinnen und -kunden erhalten keinen Freimonat mehr.

Zudem wird die Auslosung auf der offiziellen Seite der UEFA übertragen. Dieser Service ist kostenlos und benötigt keine weitere Anmeldung oder Registrierung. Ebenfalls kostenlos ist der Stream auf zdf.de, wo Manu Thiele und Giulia Gwinn durch die Übertragung führen. Auch in der Sky-App oder auf der Website sowie auf Sky Sport News könnt ihr die Auslosung ohne Abo verfolgen. Sky-Experte Kai Dittmann wird die Ziehung dort begleiten.

Wie verfolge ich die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet einen Liveticker zur Auslosung der Gruppenphase an. Ab 18 Uhr könnt ihr die Ziehung der Champions League auf sportbuzzer.de verfolgen.