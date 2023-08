Auf diese Gegner treffen Bayern, der BVB, Union und Leipzig in der Champions League

Auf das Bundesliga-Quartett wartet in der Gruppenphase der Champions League eine Mischung aus schweren Brocken und lösbaren Aufgaben. So bekommt es der FC Bayern neben dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul mit Englands Rekordmeister Manchester United zu tun. Weitaus härter traf es Borussia Dortmund. Auf den BVB warten Paris Saint-Germain, die AC Mailand und Newcastle United. RB Leipzig duelliert sich mit Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Königsklassen-Debütant Union Berlin spielt gegen Real Madrid, die SSC Neapel und den SC Braga. Das ergab die die Auslosung am Donnerstagabend in Monaco.

In den Genuss von Königsklassen-Fußball kommen in dieser Saison auch die Fans in Hamburg. Der ukrainische Meister Schachtjor Donezk wird seine Heimspiele in der Hansestadt austragen. Gegner des Klubs sind der FC Barcelona, der FC Porto und Royal Antwerpen.

Die Gruppenphase beginnt am 19./20. September und wird mit dem sechsten Spieltag am 12./13. Dezember abgeschlossen. Die genauen Terminierungen der Paarungen werden von der UEFA in der Regel zeitnah nach der Auslosung festgelegt. Klar ist: Jede Mannschaft bestreitet jeweils drei ihrer Partien an einem Dienstag und drei an einem Mittwoch. Nach Abschluss der Vorrunde findet das Achtelfinale zwischen dem 13. Februar und dem 13. März des kommenden Jahres statt. Die Auslosung dieser ersten K.o.-Runde ist für den 18. Dezember angesetzt. Über das Viertelfinale (9./10. und 16./17. April) und das Halbfinale (30. April/1. Mai und 7./8. Mai) geht es schließlich zum Endspiel, das am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wird.

Champions League ab 2024 mit neuem Modus

Das Event am Donnerstag war die letzte Gruppen-Auslosung der Champions League. Ab 2024/25 ist dieses Format Geschichte. Dann spielen 36 Klubs in einem Ligensystem mit jeweils acht Partien gegen acht verschiedene Gegner um den Einzug ins Achtelfinale. Die besten Acht qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde, die weiteren 16 Teams bis Platz 24 spielen in Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Insgesamt sind 64 zusätzliche Spiele zu sehen. Zwei der vier zusätzlichen Startplätze gehen an die beiden in der Vorsaison im Europapokal erfolgreichsten Nationalverbände - entsprechend spielen die Bundesliga-Klubs schon in dieser Saison auch für die nächste Spielzeit.

Die Gruppen der Champions-League-Saison 2023/2024 im Überblick

Gruppe A

FC Bayern, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray Istanbul

Gruppe B

FC Sevilla, FC Arsenal, PSV Eindhoven, RC Lens

Gruppe C

SSC Neapel, Real Madrid, SC Braga, Union Berlin

Gruppe D

Benfica Lissabon, Inter Mailand, RB Salzburg, Real Sociedad San Sebastian

Gruppe E

Feyenoord Rotterdam, Atlético Madrid, Lazio Rom, Celtic Glasgow

Gruppe F

Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Mailand, Newcastle United

Gruppe G

Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern

Gruppe H

FC Barcelona, FC Porto, Schachtjor Donezk, Royal Antwerpen