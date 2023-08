Breyer vermutet BVB-Fluch und traut Union die Sensation zu

Ab dem 19. September rollt auch auf Europas größter Fußball-Bühne wieder der Ball. Dann beginnt die Gruppenphase der Champions League, deren Konstellation am Donnerstag bei der Auslosung im Grimaldi Forum in Monte Carlo ermittelt wurde. Auch klar ist seitdem folglich, mit welchen Kontrahenten von internationalem Format es die vier deutschen Teilnehmer zu tun bekommen. Konkret betrifft das den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin. ZDF-Moderator Jochen Breyer blickt auf die Gruppengegner des Quartetts und schätzt die Chancen der deutschen Teams für den Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), ein.

FC Bayern München

Gegner in Gruppe A: Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray Istanbul

Einschätzung von Jochen Breyer: „Ich finde es schön, dass die Losfee einen Sinn für Geschichte hat: 25 Jahre nach dem legendären Finale in Barcelona - dem wahrscheinlich dramatischsten Finale in der Historie der Königsklasse – ist das Wiedersehen zwischen Bayern und Manchester United sehr passend. Die Bayern werden in dieser Gruppe aber mal wieder keine Probleme bekommen, Manchester United kann ihnen nicht das Wasser reichen und wird wohl auch keine zwei Tore in der Nachspielzeit erzielen. Kopenhagen und Galatasaray fallen dahinter deutlich ab, sodass die Gruppe nicht die größte Spannung verspricht. Galatasaray könnte - getragen von der irren Atmosphäre - wenn überhaupt ManUnited angreifen, für die Bayern reicht die Qualität aber einfach nicht.“

Borussia Dortmund

Gegner in Gruppe F: Paris Saint-Germain, AC Mailand, Newcastle United

Einschätzung von Jochen Breyer: „Schon wieder eine knüppelharte Gruppe für den BVB, das grenzt ja an einen Fluch. Ich glaube, PSG wird ohne Neymar und Messi stärker und seriöser auftreten als mit ihnen, ist also noch gefährlicher. Milan aus Topf 3 zu bekommen: Schlimmer hätte es kaum kommen können. Schon nach den ersten drei zugelosten Teams war es eine Hammergruppe – und dann kam auch noch Newcastle. Puh. Es ist nicht zu prognostizieren, was in dieser Gruppe passiert - von Platz eins bis Platz vier ist alles drin. Aber: Dortmund hat gerade gegen die Großen oft gut ausgesehen. Vielleicht ist es genau das, was der BVB braucht. Spannend könnte das Duell der Weltanschauungen werden: Die Borussia mit seinen fußballromantischen Fans trifft auf den neureichen Scheich-Klub Newcastle. Das dürfte mindestens mal bei der gelben Wand Energien freisetzen.“

RB Leipzig

Gegner in Gruppe G: Manchester City, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern

Einschätzung von Jochen Breyer: „Vom 0:7 aus dem letzten Jahr dürfte noch eine große Wunde zurückgeblieben sein. Das Wiedersehen mit Gvardiol wird die Sachsen freuen, das Wiedersehen mit ManCity und Guardiola eher weniger. Die Gruppe ist für Leipzig trotzdem absolut machbar. Es scheint vorgezeichnet: ManCity wird Erster, Leipzig Zweiter. Den Dreikampf hinter den Engländern muss Leipzig für sich entscheiden.“

Union Berlin

Gegner in Gruppe C: Real Madrid, SSC Neapel, SC Braga

Einschätzung von Jochen Breyer: „Was für ein Traumlos. Union Berlin hat den königlichen Jackpot geknackt: Real Madrid. Besser geht‘s nicht: Der Rekordchampion kommt nach Berlin. Noch ein wenig schöner hätte ich es gefunden, wenn Toni Kroos und Co. an der Alten Försterei hätten auflaufen müssen, da wären kulturelle Welten aufeinandergetroffen. Aber auch so werden die krassesten Fieberträume der Union-Fans wahr. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Die Gruppe ist schwierig, klar, aber ganz ehrlich: Für Union ist es doch das Wichtigste, bei der Premiere gegen große Namen antreten zu dürfen. Außenseiter sind sie sowieso, auch gegen „kleinere Namen“. Also doch lieber die Festabende genießen. Und: Ich glaube daran, dass die Eisernen mindestens die Europa League schaffen können. Vielleicht sogar mehr: Union hat es ja gewissermaßen zur Tradition gemacht, die kühnsten Prognosen zu übertreffen.“

Fazit: „Ich gehe es mal optimistisch an und sage: drei der vier deutschen Teams kommen weiter. Bayern ist gesetzt, RB sollte es in der Gruppe schaffen – und von Dortmund und Union schafft es mindestens einer. Ich hoffe sehr, dass der BVB die Hammergruppe übersteht. Und vielleicht gelingt Union sogar der ganz große Wurf? Wenn die Eisernen eines können, dann: Sensationen.“