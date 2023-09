PSG, Real, City & Co.: Die deutschen Champions-League-Gegner im Formcheck

In zwei Wochen beginnt die Gruppenphase der diesjährigen Champions-League-Saison, und die deutschen Teilnehmer müssen sich allesamt auf mindestens ein Spiel gegen ein absolutes Weltklasse-Team vorbereiten. Manchester United, Real Madrid, AC Mailand, Paris Saint-Germain oder Manchester City warten – einfach wird der Einzug in die K.o.-Runde für keinen Bundesliga-Klub. Doch wie sind die Konkurrenten in den nationalen Ligen in die Saison gestartet? Die Gegner vom FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin im Formcheck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Unruhe bei Manchester United

Der FC Bayern München muss in der Gruppenphase gegen Manchester United, Galatasaray Istanbul und den FC Kopenhagen ran. United startete mit sechs Punkten aus vier Spielen nur schwach in die Premier League-Saison. Zudem kommt die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag auch neben dem Platz nicht zur Ruhe: Offensivspieler Antony flog zuletzt wegen Vorwürfen von häuslicher Gewalt aus dem Kader der brasilianischen Nationalmannschaft. Ex-BVB-Star Jadon Sancho kritisierte zudem seinen Trainer auf dem Kurznachrichtendienst X öffentlich, nachdem dieser ihn wegen schlechter Trainingsleistungen aus dem Kader gestrichen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bayerns restliche Gegner starteten besser in die Saison. Galatasaray Istanbul sammelte in den ersten drei Spielen der noch jungen Süper-Lig-Saison sieben Punkte aus drei Spielen. Zudem hat sich der Traditionsverein vor dem Ende des türkischen Transferfensters am 8. September noch einmal verstärkt: Galatasaray meldete am Dienstag die Transfers von Abwehrspieler Davinson Sanchez und Mittelfeld-Akteur Tanguy Ndombele von Tottenham Hotspur. Der letzte Gruppengegner des FC Bayern Münchens, der FC Kopenhagen, startete souverän in die neue Saison, sammelte 18 Punkte in sieben Spielen und liegt damit an der Spitze der dänischen Superliga.

Real Madrid mit furiosem Bellingham bereits in Topform

Für Königsklassen-Debütant Union Berlin bleibt beim anstehenden Champions-League-Programm nicht viel Zeit zum Akklimatisieren: Bereits im ersten Gruppenspiel geht es für die Köpenicker auswärts gegen Real Madrid. Und die „Königlichen“ zeigten sich zu Saisonbeginn direkt in Topform. Real holte in den ersten vier Spielen der spanischen Liga zwölf Punkte. Besonders auftrumpfen konnte dabei der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham, der in den vier Partien insgesamt fünfmal traf.

In Topform: Jude Bellingham sorgte bei den Königlichen für fünf Treffer in vier Spielen. © Quelle: IMAGO/Alex Perez

Bessere Aussichten auf Punkte in der Königsklasse verspricht das zweite Gruppenspiel gegen Sporting Braga. Die Portugiesen kamen vergleichsweise schwach in die neue Saison der Primeira Liga. Vier Punkte aus drei Spielen reichen nur für Platz neun. Ein harter Brocken wartet dann im letzten Gruppenspiel auf die Berliner: Die SSC Neapel ist immerhin italienischer Meister. Die Neapolitaner rangieren zurzeit nach zwei Siegen und einer Niederlage auf Platz sechs der Serie-A Tabelle. Kurz vor der Schließung des Transferfensters verstärkten sich die Italiener mit dem Ex-Frankfurter Jesper Lindström.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Newcastle United startet schlecht in die Saison

Auch für Borussia Dortmund wartet bereits im ersten Spiel die größte Herausforderung der Gruppe. In weniger als zwei Wochen trifft die Mannschaft von Edin Terzic auf Paris Saint-Germain. Doch ähnlich wie bei Manchester United verlief der Start in die neue Saison alles andere als gut. Die Pariser sammelten in vier Ligue 1 Spielen gerade einmal acht Punkte. Mit Neymar, Lionel Messi und Sergio Ramos verloren die Franzosen zudem, teils ablösefrei, gleich drei Weltstars in einer Transferperiode. Dafür verpflichtete PSG nach langem Hin und Her den Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani für 95 Millionen Euro.

Mit der AC Mailand klopft im Anschluss direkt der nächste schwere Gegner an die Tür der Borussen. Die Italiener gewannen jedes ihrer ersten drei Serie-A-Partien. Und das, obwohl der Halbfinalist der vergangenen Champions-League-Spielzeit seit dieser Saison auf seinen Top-Spieler Sandro Tonali verzichten muss. Auf diesen werden die Borussen aber trotzdem treffen. Der italienische Nationalspieler wechselte nämlich zu Dortmunds letztem Gruppengegner Newcastle United. Der Überraschungsvierte der vergangenen Premier-League-Saison startete allerdings sehr schlecht in die aktuelle Saison. Ein Sieg aus den ersten vier Saisonspielen reichen zurzeit nur für Tabellenplatz 14.

Haaland sorgt bei Manchester City für hohe Siege

Für RB Leipzig beginnt diese Champions-League-Saison mit einem Auswärtsspiel bei Young Boys Bern. Die Schweizer Meister der vergangenen Saison steht derzeit auf Platz zwei der Schweizer Super League und sammelte in fünf Spielen elf Punkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Richtig spannend wird es für die Leipziger zwei Wochen später. Dann steht das Duell gegen Titelverteidiger Manchester City auf dem Programm. Die Triple-Sieger fing in der neuen Saison dort an, wo er aufgehört hatte. Vier teils hohe Siege in den ersten vier Meisterschaftsspielen reichen für die Tabellenspitze. Vor allem Erling Haaland, der zuletzt zu Europas Fußballer des Jahres gekürt wurde, ist bereits in Topform. Gegen Fulham gelang dem Norweger in der zweiten Halbzeit ein Hattrick.

Erling Haaland gelang gegen Fulham ein Hattrick. © Quelle: IMAGO/Xinhua

Als letzter Gruppengegner geht es für Leipzig gegen Roter Stern Belgrad. Auch wenn die Serben in den ersten sechs Spielen 15 Punkte holten, wäre alles andere als ein Sieg für die Leipziger eine Überraschung. Das letzte Mal schaffte es Belgrad in der Saison 2019/2020 in die Champions-League-Gruppenphase. Damals reichte es gerade einmal für drei Punkte durch einen Sieg gegen den anderen Außenseiter Olympiakos Piräus.