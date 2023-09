Arsenal besiegt Bosz-Elf mit Leichtigkeit – Bayern-Gegner remis

FC Arsenal - PSV Eindhoven 4:0 (3:0)

Der englische Vizemeister Arsenal hat sich zum Auftakt der Champions-League-Saison keine Blöße gegeben. Die Nordlondoner zogen der PSV Eindhoven um Ex-BVB-Trainer Peter Bosz und den deutschen Nationalspieler Armel Bella-Kotchap bereits in der Anfangsphase den Zahn. Bukayo Saka reagierte am schnellsten, als PSV-Keeper Walter Benitez einen Versuch von Martin Ödegaard nur klatschen lassen konnte (8.). Beim zweiten Gunners-Streich war Saka Vorlagengeber, diesmal vollendete Leandro Trossard einen Konter der Gastgeber (20.). Auch wenn die Niederländer versuchten, ebenfalls spielerische Akzente zu setzen, blieben sie gegen konzentrierte Londoner ohne Chance auf Zählbares. Gabriel Jesus stellte nach Trossard-Zuspiel noch vor der Pause die Zeichen ganz klar auf Heimsieg (38.), Ödegaard erhöhte danach weiter (70.).

Galatasaray - FC Kopenhagen 2:2 (0:1)

Galatasaray hat in der Gruppe des FC Bayern einen Fehlstart gerade noch abgewendet. Dank zweier Treffer kurz vor Schluss kam der Türkische Meister zu einem 2:2 gegen Kopenhagen. Sacha Boey (86.) und Tetê (88.) sorgten innerhalb von zwei Minuten für den Punktgewinn der Gastgeber. Mohamed Elyounoussi (35.) und Diogo Gonçalves (58.) hatten die Dänen zuvor in Führung gebracht. Nach dem Platzverweis für Elias Jelert (73.) gerieten die Skandinavier aber ins Wanken. Im zweiten Spiel der Gruppe A trifft Kopenhagen am 3. Oktober zu Hause auf die Bayern.

Real Sociedad - Inter Mailand 1:1 (1:0)

Inter Mailand hat kurz vor dem Ende doch noch ein Unentschieden gerettet. Dabei hatte es zunächst nicht gut ausgesehen: Schon nach vier Minuten musste der frühere Bayern-Keeper Yann Sommer hinter sich greifen und das 1:0 der Gastgeber gegen den Vorjahresfinalisten aus Mailand quittieren. Die Hauptschuld traf freilich nicht der Schweizer, sondern Luca Bastoni, der den Ball im Aufbauspiel leichtfertig verlor und San Sebastian so eine Situation bescherte, in der die Spanier mit drei Mann auf Sommer zuliefen - folgerichtig fiel das 1:0 durch Brais Mendez. Inter tat sich auch in der Folge sehr schwer und hatte großes Glück, gegen phasenweise entfesselte Iberer nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Inter-Trainer Simone Inzaghi reagierte kurz nach Wiederanpfiff mit einem Dreifachwechsel - Inter steigerte sich, hatte jedoch auch Glück, dass nach VAR-Eingriff eine vermeintliche Tätlichkeit von Nicolo Barella doch nicht mit einem Platzverweis geahndet wurde (66.). Inter traf spät in Person von Weltmeister Lautaro Martinez, der nachlässige Abwehrarbeit der Spanier bestrafte und am langen Pfosten ganz allein stand (87.)

SC Braga - SSC Neapel 1:2 (0:1)

Nach drei Aluminiumtreffern durfte der italienische Überraschungsmeister im berühmten Felsenstadion von Braga in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schließlich jubeln. Kapitän Giovanni di Lorenzo zog nach einer Kopfball-Rückgabe von Victor Osimhen mit links ab. Wieder sprang der Ball an die Latte, von dort jedoch ins Tor - das verdiente 1:0 für Napoli (45.+1). Die Partie war sowohl vor als auch nach der Pause intensiv, offen und umkämpft und blieb es auch bis in die Schlussminuten, in denen die Gastgeber durch den Ex-Leipziger Bruma noch zum umjubelten Ausgleich kamen (84.). Dieser hatte allerdings nicht lange Bestand, denn ein Eigentor von Sikou Niakaté besiegelte dann doch die Niederlage der Portugiesen (88.), auch weil Horta in der Nachspielzeit knapp drüber schoss und Pizzi den Pfosten traf. Braga ist am 3. Oktober der Gegner von Union Berlin.

Die weiteren Spiele:

Benfica Lissabon - Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

FC Sevilla - RC Lens 1:1 (1:1)