﻿„Skandal“ und „Wettbewerbsverzerrung“: Was Frankfurter Fans über das Gästeverbot in Neapel denken

Main-Kinzig-Kreis. Es war die Schocknachricht für alle Fans von Eintracht Frankfurt, die sich auf ein erneutes Fußballmärchen in der Champions League gefreut hatten: Am Dienstag hat das italienische Innenministerium per Verfügung ein Verbot für Gästefans für das Achtelfinalrückspiel beim SSC Neapel erlassen. „Ein schwerer und nicht hinnehmbarer Eingriff in die europäischen Clubwettbewerbe“, schäumte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann. Und auch Fans im Main-Kinzig-Kreis sind entsetzt, fassungslos, wütend. Ein Stimmungsbild unter heimischen Eintracht-Anhängern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutliche Worte zum Ausschluss der Gästefans findet Torben Weingärtner: „Für mich gleicht das einem Offenbarungseid des italienischen Staates, der sich nicht in der Lage sieht, ein Spiel mit 2500 Gästefans sicher durchzuführen, das seit Monaten feststeht“, kritisiert der Trainer des Kreisoberligisten FSV Geislitz.

„Ein trauriger Tag für den ganzen Fußball“

In seinen Augen sei nun vor allem die Uefa gefordert, damit „dieses Vorgehen keine Schule macht und die Integrität der Wettbewerbe gefährdet“. Für Weingärtner ist die Entscheidung des italienischen Innenministers „ein einmaliger Vorgang und ein trauriger Tag für den ganzen Fußball“. Weingärtner: „Für mich ist das ganz klar eine Wettbewerbsverzerrung und Einflussnahme. Auch wenn unsere Chancen nach der Niederlage im Hinspiel sehr gering sind. Für uns gilt: Jetzt erst recht, Forza SGE!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geislitz-Coach und leidenschaftlicher Eintracht-Fan: Torben Weingärtner. © Quelle: privat

Ähnlich sieht es Ex-Eintracht-Profi Patrick Falk: „Das ist eine absolute Frechheit“, kritisiert der Trainer der Spvgg. Langenselbold. „Dass so etwas in Europa durchgeht, zeigt, wie weit wir inzwischen gekommen sind. Wenn es so weitergeht, werden wir bald soweit sein, dass die Heimmannschaften auch noch bestimmen, welche Spieler eine Auswärtsmannschaft mitnehmen darf“, gibt sich Falk sarkastisch.

Ex-Eintracht Profi Patrick Falk (rechts) mit dem Präsidenten des FC Barcelona, Joan Laporta. © Quelle: privat

Auch andere Eintracht-Fans haben einen dicken Hals. Etwa Gernot Hauf aus Bieber. Er ist nicht nur Mitglied bei Eintracht Frankfurt, sondern war auch zehn Jahre lang Volunteer bei Heimspielen im Waldstadion: „Natürlich ist das sehr enttäuschend, dass unsere Mannschaft im Stadion keine Unterstützung bekommt. Aber wir Fans werden von zu Hause aus so laut sein, dass es noch in Neapel gehört wird!“

Der Bieberer Gernot Hauf ist nicht nur Mitglied bei der Eintracht. Er war auch zehn Jahre lang Volunteer bei Heimspielen im Waldstadion. © Quelle: privat

Was ihn besonders wütend macht, sei, dass das Rückspiel nicht überraschend komme: „Jetzt fällt den Italienern angeblich ein Sicherheitsproblem auf. Nein, die haben einfach Angst vor der Eintracht mit ihren Fans, die inzwischen in ganz Europa bekannt sind“, sagt Hauf. Auch für ihn sei der Fanausschluss eine klare Wettbewerbsverzerrung: „Die Frage, die jetzt gestelt werden und von der Uefa beantwortet werden muss: Was, wenn das Schule macht?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steffen Schum (Kassel): Es ist ein Fußballspiel, kein Krieg!

Das vermeintliche Sicherheitsargument hat auch Steffen Schum aus Kassel im Visier. Er ist Mitglied beim ältesten aktiven Eintracht-Fanclub aus Bieber, war vor 20 Jahren zum ersten Mal im Waldstadion und weiß deshalb genau, was den Eintracht-Fans die Champions-League-Spiele bedeuten: „Es ist unsere erste Champions-League-KO-Phase, und die wird uns genommen! Der italienische Innenminister ist selbst Neapolitaner. Und nun können seine Behörden angeblich nicht für die Sicherheit sorgen? Dann dürfen sie eben keine Spiele ausrichten“, meint Schum.

Steffen Schum aus Kassel mit seiner Frau Lisa bei einem Heimspiel der Eintracht. © Quelle: privat

Für Schum steht bei aller Rivalität – „natürlich sind die Fans der Curva B berüchtigt“ – der Sport im Vordergrund: „Es ist ein Fußballspiel, kein Krieg. Wo soll das hinführen? Darf künftig auch kein Gästefan mehr nach Marseille oder nach Griechenland mitfahren? Oder am besten überhaupt nicht mehr?“, fragt er. Wenn die Behörden die Sicherheit in einer Stadt nicht gewährleisten könnten, sähen die Uefa-Regeln vor, ein Spiel an einem neutralen Ort austragen zu lassen. So sei die Entscheidung des Innenministeriums in seinen Augen nichts anderes als eine klare Wettbewerbsverzerrung: „Das ist eine grobe Unsportlichkeit, eine Vorteilsnahme durch eigene Unfähigkeit. Und das würde ich auch so sehen, wenn wir das Hinspiel 0:12 verloren hätten“, sagt Schum.

Gästeverbot für die Eintracht: „Neapel hat Angst vor uns“

Reiner Tasch war beim Hinspiel selbst im Stadion, als die Eintracht 0:2 gegen Neapel verlor: „Die Italiener waren die bessere Mannschaft. Aber sie wissen, dass die Eintracht das drehen kann. Davor hat Neapel Angst.“ Die Eintracht habe schon oft bewiesen, Rückschläge wegstecken und schwierige Ausgangslagen drehen zu können, „vor allem mit uns Fans im Rücken“, meint er. Auch er hält das vermeintliche Sicherheitsargument für vorgeschoben: „Das hat doch nichts mit Randalen zu tun. Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi, in Neapel geboren, will natürlich seine seine Mannschaft in der nächsten Runde sehen. Deshalb hat er das Fanverbot ausgesprochen“, ist Tasch überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist ein einmaliger Vorgang und schlicht ein Skandal! Klaus Schejna, Eintracht-Fan und Rodenbacher Bürgermeister

Deutliche Kritik am Ausschluss der Gästefans übt auch Klaus Schejna. Der Rodenbacher Bürgermeister ist leidenschaftlicher Eintracht-Fan, der sein Team auch gerne bei Auswärtsspielen im Ausland begleitet: „Das ist ein einmaliger Vorgang und schlicht ein Skandal!“, sagt Schejna. „Viele Fans haben Flüge und Hotels schon lange gebucht. Und nun sowas!“

Der Rodenbacher Bürgermeister Klaus Schejna reist der Eintracht auch zu Auswärtsspielen im Ausland hinterher. © Quelle: privat

Eintracht-Anhänger sieht Schejna zu Unrecht im Fokus der italienischen Behörden: „Anscheinend haben die Italiener selbst ihre Fans nicht im Griff!“ Grundsätzlich sieht der Rodenbacher Bürgermeister die Uefa in der Pflicht, sich über den Umgang mit Gästefans Gedanken zu machen: „Ich war selbst bei einigen Spielen auswärts dabei. Da fragt man sich schon, was die Uefa eigentlich denkt, ob sie am liebsten vielleicht sogar ganz auf Gästefans verzichten will.“

Beispielhaft nennt Schejna den Umgang mit Eintracht-Fans beim Auswärtsspiel in Lissabon: „Das war pure Schikane! Dabei haben wir zum Beispiel in Barcelona doch gezeigt, dass wir Eintracht-Fans vor allem ein Fußballfest erleben wollen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Gelnhäuser Neue Zeitung“.