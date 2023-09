FC Bayern gegen Manchester United live im TV und Online-Stream sehen

Am Mittwoch (21 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) geht für den FC Bayern die neue Champions-League-Saison los. Direkt zum Start wartet mit Manchester United der vermeintlich schwierigste Gegner der Gruppe. Dennoch geht der deutsche Rekordmeister die Königsklassen-Saison als Mitfavorit an. Die Generalprobe ist dem Team von Thomas Tuchel allerdings misslungen. Gegen Bayer Leverkusen kamen die Münchener nicht über ein 2:2 hinaus. Anders als gegen Leverkusen wird Tuchel gegen ManUnited nicht auf der Bayern-Bank sitzen. Der Coach sitzt eine Strafe aus dem letztjährigen Viertelfinale gegen Manchester City ab.

Für United lief der Saisonstart alles andere als optimal. Nach fünf Spieltagen hat das Team von Erik ten Hag bereits drei Niederlagen kassiert und steht schon früh in der Saison unter Druck. Am Samstag verloren die Red Devils mit 1:3 gegen Brighton & Hove Albion, weshalb sie nur auf dem 13. Tabellenplatz rangieren. Mit einem Erfolgserlebnis in München könnte die Stimmung in Manchester schnell zum Positiven kippen.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern gegen Manchester United live im TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Manchester United wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt, eine TV-Ausstrahlung erfolgt auf dem linearen TV-Sender DAZN 1, der unter anderem bei Sky dazugebucht werden kann. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt Alex Schlüter, kommentiert wird von Jan Platte und Experte Michael Ballack. Anstoß ist um 21 Uhr.

Wird FC Bayern gegen Manchester United live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Champions-League-Partie zwischen Bayern und ManUnited.

Kann ich das Spiel zwischen dem FC Bayern und ManUnited im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Champions-League-Partie zwischen dem FC Bayern und ManUnited live und exklusiv. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges DAZN-Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Bayern gegen ManUnited?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel FC Bayern gegen Manchester United bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen dem FC Bayern und Manchester United im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Mittwochabend einen Liveticker zur Champions-League-Partie zwischen dem FC Bayern und Manchester United an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 21 Uhr zu sehen.