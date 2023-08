Donezk absolviert Champions-League-Spiele im Hamburger Volksparkstadion

Im Hamburger Volksparkstadion werden in der laufenden Saison Champions-League-Spiele ausgetragen. Das bestätigte der HSV am Freitagvormittag. So werde der ukrainische Meister Schachtjor Donezk seine Partien in der Arena des Zweitligisten absolvieren. Die UEFA habe einem entsprechenden Antrag bereits zugestimmt. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine kann das Team aus Donezk die CL-Heimspiele nicht im heimischen Olympiastadion bestreiten.

„Nach dem Abwägen mehrerer Optionen haben wir uns schnell für Hamburg als Austragungsort entschieden. Wir sind überzeugt, dass die Spiele im Volksparkstadion auf höchstem Niveau ausgetragen werden und sowohl lokale Fußballfans als auch Tausende Ukrainer, die derzeit vorübergehend in Deutschland und anderen europäischen Ländern leben, auf den Tribünen zusammenkommen werden“, wird Dmytro Kyrylenko, kaufmännischer Direktor von Schachtjor, in der Mitteilung auf der HSV-Website zitiert.

Auch HSV-Vorstand Jonas Boldt zeigt sich überzeugt. „Wir unterstützen Schachtjor sehr gerne und freuen uns, dass Hamburg Austragungsort für internationale Toppartien sein wird“, so der 41-Jährige. Die Gruppenspiele der Ukrainer finden an drei der folgenden Termine statt: 9./20. September, 3./4. Oktober, 24./25. Oktober, 7./8. November, 28./29. November und 12./13. Dezember. Der Hamburger Zweitligist werde die komplette Organisation rund um die Partien im Volksparkstadion übernehmen, heißt es weiter. So werde auch der Ticketverkauf über den HSV laufen.

Champions League in HSV-Arena: Hochklassige Partien möglich

Welchen Gegnern Donezk in der Gruppenphase gegenübersteht, ist noch offen. Am 31. August werden die entsprechenden Vorrundenkonstellationen ausgelost. Der Name von Donezk wird bei der Ziehung in Topf 3 liegen. Konkret bedeutet das: Aus Topf 1 könnten die Ukrainer auf Klubs wie die SSC Neapel, den FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern München, Benfica Lissabon, den FC Sevilla oder Feyenoord Rotterdam treffen. Aus Topf 2 sind Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Real Madrid, Manchester United, RB Leipzig, der FC Porto oder der FC Arsenal potenzielle Gegner.