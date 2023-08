Auslosung rückt näher: Die möglichen Champions-League-Gegner von Bayern, BVB und Co.

In den Play-offs werden ab diesem Dienstag die letzten sechs Tickets für die Gruppenphase der neuen Saison in der Champions League vergeben. Nach den letzten drei Rückspielen am 30. August steht damit auch die Zusammensetzung der vier Lostöpfe, aus denen die 32 Teams bei der Auslosung am 31. August (ab 18 Uhr) den acht Gruppen zugeordnet werden, endgültig fest. Schon jetzt wissen die vier qualifizierten Bundesliga-Klubs FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Debütant Union Berlin zu einem großen Teil, auf wen sie an den sechs Spieltagen ab dem 19. September treffen könnten. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, gibt einen Überblick.

Die Lostöpfe im Überblick - so weit bisher fix:

Topf 1: Manchester City (Titelverteidiger), FC Sevilla (Europa-League-Sieger), FC Barcelona, SSC Neapel, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam

Topf 2: Manchester United, Real Madrid, Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto, FC Arsenal

Topf 3: Shakhtar Donezk, RB Salzburg, Roter Stern Belgrad, AC Mailand, Lazio Rom

Topf 3 oder 4: Celtic Glasgow, Newcastle United, Real Sociedad San Sebastian

Topf 4: Union Berlin, RC Lens

Die Lostöpfe - Bedeutung für die Bundesliga-Teams

FC Bayern München

Als deutscher Meister wird der deutsche Rekordtitelträger in Topf 1 einsortiert und geht damit den Meistern aus den übrigen europäischen Top-Ligen inklusive Titelverteidiger Manchester City, das zugleich auch englischer Champion ist, aus dem Weg. Auch ein Duell mit Europa-League-Gewinner FC Sevilla ist für die Elf von Trainer Thomas Tuchel damit ausgeschlossen. Weil in der Gruppenphase Mannschaften aus dem gleichen Land noch nicht aufeinander treffen können, können die Bayern außerdem aus Topf 2 nicht den BVB oder Leipzig zugelost bekommen - und auch nicht Union Berlin aus Topf 4. Vergleiche mit großen Namen des europäischen Fußballs sind für die Münchener dennoch möglich: Aus Topf 2 können sie etwa Real Madrid erwischen, aus Topf 3 die AC Mailand oder Österreichs spielstarken Serienmeister RB Salzburg.

Borussia Dortmund

Der BVB liegt in Topf 2 und erhält damit aus Topf 1 eines der am höchsten gesetzten Teams. Mit Ausnahme des FC Sevilla befinden sich in dieser Riege ausschließlich nationale Meister. Die übrigen Teams aus Topf 2 kommen hingegen nicht als Dortmunder Kontrahenten in Frage. Damit geht die Mannschaft von Trainer Edin Terzic Schwergewichten wie Manchester United, Real Madrid oder Vorjahresfinalist Inter Mailand aus dem Weg. Aus Topf 3 sind machbare Aufgaben wie der ukrainische Vertreter Shakhtar Donezk möglich, aber auch knifflige Aufgaben etwa gegen Lazio Rom mit dem früheren BVB-Angreifer Ciro Immobile (2014 bis 2015). Hinzu kommt aus dem vierten Lostopf eine vermeintlich machbare Prüfung - ein Duell mit Union Berlin ist aber nicht möglich.

RB Leipzig

Für den Bundesliga-Dritten der vergangenen Spielzeit ist die Ausgangslage bei der Auslosung ähnlich wie für Dortmund. Aus Topf 1 werden RB-Coach Marco Rose und Co. einen großen Namen zugelost bekommen. Vielleicht kommt es zur Neuauflage des Vorjahres-Achtelfinals mit ManCity, das die Sachsen damals hochüberlegen aus dem Wettbewerb warf (1:1/0:7). Die Klubs aus Topf 2 - also inklusive des BVB - sind tabu. Aus Topf 3 könnte Donezk lauern, auf das Leipzig bereits in der Gruppenphase der Vorsaison traf (1:4/4:0). Hinzu kommt noch ein vermeintlicher Außenseiter aus Topf 4, auf Union kann RB aber nicht treffen.

Union Berlin

Der Bundesliga-Vierte der Vorsaison ist erstmals in der „Königsklasse“ dabei - und startet dabei aus dem vierten und letzten Lostopf. Abgesehen von Spielen gegen Teams aus dem eigenen nationalen Verband ist für die Köpenicker damit aber quasi alles drin - von einer echten Hammergruppe mit beispielsweise Manchester City, Real Madrid und der AC Mailand bis hin zu einer vergleichsweise machbaren Konstellation mit Portugals Meister Benfica Lissabon und dem deutschen Trainer Roger Schmidt, Englands Vizemeister FC Arsenal und Roter Stern Belgrad.

Die wichtigsten Rahmentermine der Champions-League-Saison 2023/24 im Überblick

Play-offs: 22./23. und 29./30. August 2023

Auslosung Gruppenphase: 31. August 2023

1. Spieltag: 19./20. September 2023

2. Spieltag: 3./4. Oktober 2023

3. Spieltag: 24./25. Oktober 2023

4. Spieltag: 7./8. November 2023

5. Spieltag: 28./29. November 2023

6. Spieltag: 12./13. Dezember 2023

Auslosung Achtelfinale: 18. Dezember 2023

Achtelfinale: 13./14./20./21. Februar und 5./6./12./13. März 2024

Auslosung Viertelfinale und Halbfinale: 15. März 2024

Viertelfinale: 9./10. und 16./17. April 2024

Halbfinale: 30. April/1. Mai und 7./8. Mai 2024

Finale: 1. Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion