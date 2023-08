Ex-Gladbacher kontert Ex-Schalker: PSV und Rangers nach Hinspiel gleichauf

Im Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen den Glasgow Rangers und der PSV Eindhoven ist eine vorzeitige Entscheidung ausgeblieben. Die beiden Mannschaften trennten sich im Play-off-Hinspiel mit 2:2 (1:0). Abdallah Sima (45. Minute) brachte die Gastgeber im Ibrox-Stadium quasi mit dem Pausenpfiff in Führung. Ibrahim Sangaré (61.) erzielte den Ausgleich für das Team von Ex-Bundesliga-Trainer Peter Bosz. Der erneute Führungstreffer durch den Ex-Schalker Rabbi Matondo (76.) hatte nicht lange Bestand - PSV-Kapitän Luuk de Jong (80.), der in Deutschland einst für Borussia Mönchengladbach spielte, sorgte wenige Minuten später für den Endstand.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit, sorgte einzig Sima mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:0 für Aufsehen. Halbzeit zwei lieferte den Zuschauern immerhin mehr Offensiv-Akzente. Inmitten der besten Phase der Gäste schockte Matondo die Niederländer allerdings mit einem perfekt ausgespielten Konter. Nach dem erneuten Ausgleich durch De Jong waren es plötzlich die Rangers, die näher am Sieg dran waren - Ex-Frankfurter Sam Lammers verpasste nach Einwechslung allerdings den Lucky Punch.

Zum Rückspiel treffen sich PSV und die Rangers nächste Woche Mittwoch (21 Uhr). Einen Tag nach den Play-off-Rückspielen findet die Auslosung der acht Champions-League-Gruppen statt (31. August, 18 Uhr). Der erste Spieltag der neuen CL-Saison wird am 19. und 20. September bestritten. Nach der Gruppenphase geht es für die 16 besten Teams im Februar (13./14. bzw. 20.21.) mit der K.o.-Phase weiter. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion wird am 1. Juni ausgetragen.

In den beiden anderen Quali-Spielen am Dienstagabend setzte sich das von Ex-Bayern-Kapitän Mark van Bommel trainierte Royal Antwerpen trotz über 40-minütiger Unterzahl im Heimspiel gegen AEK Athen knapp mit 1:0 (1:0) durch. Ex-HSV-Profi Sonny Kittel (in der 60. Minute eingewechselt) unterlag mit seinem neuen Klub Rakow Tschenstochau (Polen) dem dänischen Meister FC Kopenhagen mit 0:1 (0:1)

Die weiteren Ergebnisse vom Dienstagabend im Überblick:

Royal Antwerpen - AEK Athen 1:0 (1:0)

Rakow Tschenstochau - FC Kopenhagen 0:1 (0:1)