Ex-Leipzig-Star trifft: Galatasaray zurück in der Champions League

Jubel bei Galatasaray Istanbul! Dem türkischen Hauptstadtklub ist gegen den norwegischen Meister Molde FK zum ersten Mal seit der Saison 2019/2020 der Sprung in die Champions League geglückt. Nach einem knappen 3:2-Erfolg im Play-off-Hinspiel genügte “Gala” im Rückspiel am Dienstagabend ein 1:1 (1:0) zum Weiterkommen. Der erst in diesem Sommer von Bayer Leverkusen nach Istanbul gewechselte Ex-Nationalspieler Kerem Demirbay stand 90 Minuten lang auf dem Platz.

Mauro Icardi hatte die Gastgeber schon früh per Elfmeter in Führung gebracht (7.). Eirik Hestad gelang in der zweiten Hälfte der Ausgleich für die Skandinavier (66.). Kurz vor Spielende wurde es noch einmal richtig dramatisch. Moldes Kristian Eriksen steckte für Veton Berisha durch, der den Ball zum vermeintlichen Gesamt-Ausgleich in die Maschen jagte – doch der Videoschiedsrichter entdeckte eine Abseitsposition (82.). In der Nachspielzeit machte Leipzig-Leihgabe Angelino mit einem abgefälschten Freistoßtreffer alles klar (90+3.).

Bern und Braga souverän weiter

In den beiden weiteren Spielen vom Dienstagabend setzten sich der Schweizer Meister Young Boys Bern und der portugiesische Top-Klub Sporting Braga durch und sicherten sich ihre Königsklassen-Tickets. Bern, das vom ehemaligen HSV-Profi Raphael Wicky trainiert wird, feierte im Heimspiel gegen den israelischen Champion Maccabi Haifa einen 3:0-Erfolg (Hinspiel: 0:0). Cedric Itten (23.), ein Eigentor von Abdoulaye Seck (28.) und Filip Ugrinic (46.) sorgten mit ihren Treffern für den klaren Erfolg.

Braga erkämpfte sich nach dem 2:1-Hinspielsieg gegen Panathinaikos Athen im Rückspiel vor hitziger Kulisse in Griechenland dank eines Treffers von Armindo Bruma (83.) einen 1:0-Erfolg, der zum Einzug in die Königsklasse reichte. Panathinaikos-Profi Juankar (90.+1) flog in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz. Die Auslosung der Champions-League-Gruppen findet am 31. August um 18 Uhr statt. Erster Spieltag ist am 19. und 20. September. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion wird am 1. Juni ausgetragen.