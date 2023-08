Last-Minute-Jubel: Galatasaray um Demirbay siegt bei Ex-Haaland-Klub

Galatasaray Istanbul hat auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League einen späten Sieg eingefahren. Der Klub aus der türkischen Metropole setzte sich am Mittwochabend mit 3:2 (2:1) beim norwegischen Meister Molde FK durch. Nach der Führung der Gastgeber durch Martin Ellingsen (8. Minute) drehten Sergio Oliveira (25.) und Mauro Icardi (29.) die Partie binnen fünf Minuten. Kristoffer Haugen (56.) traf zum 2:2 – doch tief in der Nachspielzeit sorgte ausgerechnet der Norweger Fredrik Midtsjö für Jubel bei den Gästen. Der ehemalige Nationalspieler Kerem Demirbay, der im Sommer von Bayer Leverkusen zu Gala gewechselt ist, kam nach einer Stunde für Dries Mertens ins Spiel, Ex-Bundesliga-Profi Angelino spielte 90 Minuten.

Molde hatte in der 3. Runde der Qualifikation zur „Königsklasse“ das Überraschungsteam Klaksvik IF von den Färöer-Inseln gestoppt. Im Hinspiel gegen den türkischen Champion sah es für das Ex-Team von Superstar Erling Haaland zunächst gut aus. Ellingsen gelang die frühe Führung. Doch die Gäste schlugen noch in der ersten Halbzeit doppelt zurück. Erst landete ein abgefälschter Freistoß von Oliveira im Netz, dann vollendete Icardi sehenswert per Volleyschuss. Das 3:1 kassierte Schiedsrichter Anthony Taylor (England) nach VAR-Überprüfung ein, weil Mertens seinen Gegenspieler einige Augenblicke vor dem Tor im Mittelfeld gefoult hatte.

Gala-Joker Midtsjö sticht

Nach der Pause brauchte Molde erneut nicht lange, um zu treffen. Haugen beendet eine schöne Kombination zum Ausgleich. Für den Schlussakkord aber sorgte Joker Midtsjö, der erst in der 82. Minute eingewechselt wurde und nach Icardi-Vorlage ins leere Tor einschob. Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag (21 Uhr, Prime Video) in Istanbul. Die Auslosung der Champions-League-Gruppen findet am 31. August um 18 Uhr statt. Erster Spieltag ist am 19. und 20. September. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion wird am 1. Juni ausgetragen.

Die weiteren Ergebnisse vom Mittwochabend:

SC Braga – Panathinaikos Athen 2:1 (0:0)

Maccabi Haifa - Young Boys Bern 0:0