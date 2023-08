Rückkehr perfekt: PSV marschiert mit Kantersieg in die Champions League

Der niederländische Traditionsklubs PSV Eindhoven steht erstmals seit 2018 wieder in der Gruppenphase der Champions League. Das Team von Ex-BVB-Coach Peter Bosz um den ehemaligen Gladbacher Stürmer Luuk de Jong setzte sich am Mittwochabend im Playoff-Rückspiel mit 5:1 (1:0) gegen die Glasgow Rangers durch. Die Treffer für Eindhoven erzielten Ismael Saibari (35. und 53. Minute), de Jong (66.) in seinem 250. Spiel für PSV, Joey Veerman (78.) und Rangers-Profi Connor Goldson per Eigentor (85.). Zum zwischenzeitlichen 3:1 für den Europa-League-Finalisten von 2022 aus Schottland traf John Tavernier (64.)

Bei der bisher letzten Teilnahme der Niederländer in der Champions League vor fünf Jahren war schon in der Gruppenphase Endstation. Mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Tottenham hatte Eindhoven seinerzeit aber auch schwere Kontrahenten zugelost bekommen.

Antwerpen und Kopenhagen ebenfalls weiter

In den beiden weiteren Spielen vom Mittwochabend machten Royal Antwerpen (2:1 bei AEK Athen) und der FC Kopenhagen (1:1 gegen Rakow Tschenstochau) den Einzug in die Gruppenphase des höchsten europäischen Klubwettbewerbs perfekt. Der belgische Meister von Trainer Mark van Bommel und die Dänen hatten jeweils im Hinspiel einen 1:0-Sieg eingefahren. Für Antwerpen trafen Gyrano Kerk (73.) und Michel-Ange Balikwisha (90.+5), den zwischenzeitlichen Ausgleich für AEK erzielte Sergio Araujo (90.). Kopenhagen lag durch Denis Vavro in Front, der Treffer von Lukasz Zwolinski für Tschenstochau um den nach rund einer Stunde eingewechselten Ex-HSV-Profi Sonny Kittel kam zu spät.

Die Auslosung der Champions-League-Gruppen findet am Donnerstag um 18 Uhr statt. Bei einer feierlichen Zeremonie in Monaco erfahren auch die vier deutschen Starter ihre Gegner. Der FC Bayern München ist als deutscher Meister am Donnerstag im Grimaldi Forum in Topf 1 gesetzt. Borussia Dortmund und RB Leipzig wurde anhand ihres Koeffizienten im UEFA-Ranking im zweiten Topf eingruppiert. Union Berlin ist als Neuling in der „Königsklasse“ in Topf 4 der vermeintlich schwächsten Teams und könnte somit eine extrem schwere Gruppe erwischen. Der erste Spieltag steht am 19. und 20. September an. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion wird am 1. Juni ausgetragen.