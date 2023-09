Real Madrid gegen Union Berlin live im TV und Online-Stream sehen

Am Dienstag (18.45 Uhr) ist es soweit: Union Berlin feiert seine Premier in der Champions League gegen Real Madrid. Während die Köpenicker mit zwei Siegen gut in die Saison gestartet sind, musste man zuletzt zwei Niederlagen gegen RB Leipzig (0:3) und den VfL Wolfsburg (1:2) hinnehmen, weshalb sich das Team von Urs Fischer im Tabellen-Mittelfeld befindet. Dennoch rät Sommer-Neuzugang Robin Gosens, der in der letzten Saison mit Inter Mailand im Champions-League-Finale stand, dazu, „das Spiel zu genießen“. „90 Minuten Fußball, in denen der kleine Gegner dem großen Gegner auch mal wehtun kann“, zeigte sich der deutsche Nationalspieler voller Vorfreude.

Die Königlichen blicken bislang auf eine perfekt Bilanz in der spanischen La Liga. Nach fünf Siegen in fünf Spielen steht Real an der Tabellenspitze vor dem FC Barcelona. Allen voran überragt Ex-BVB-Spieler Jude Bellingham, der bisher mit 5 Toren und einer Vorlage glänzen konnte. Die Generalprobe gegen Real Sociedad (2:1) konnte das Team von Carlo Ancelotti erfolgreich bestreiten und geht die Champions-League-Saison als Mitfavorit an.

Wie sehe ich das Spiel Real Madrid gegen Union Berlin live im TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Union Berlin wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt, eine TV-Ausstrahlung erfolgt auf dem linearen TV-Sender DAZN 1, der unter anderem bei Sky dazugebucht werden kann. Die Übertragung beginnt um 18.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt Max Siebald, kommentiert wird von Uli Hebel und Experte Sami Khedira. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Wird Real Madrid gegen Union Berlin live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Champions-League-Partie zwischen Real und Union.

Kann ich das Spiel zwischen Real Madrid und Union Berlin im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und Union Berlin live und exklusiv. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges DAZN-Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Real gegen Union Berlin?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Union Berlin bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Real Madrid und Union Berlin im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Mittwochabend einen Liveticker zur Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und Union Berlin an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 18.45 Uhr zu sehen.