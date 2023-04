﻿Der Ingenieur mit Liebe zum Highspeed-Fußball lässt Benfica träumen

Für Roger Schmidt öffnet sich an diesem Dienstag ein neues Kapitel in seiner seit 2004 laufenden Trainer-Karriere. Der 56-Jährige steht mit Benfica Lissabon im Viertelfinale der Champions League. Nach den Anfängen als Chef-Coach beim Delbrücker SC in der Verbandsliga ist der gebürtige Sauerländer inzwischen einer der gefragtesten Trainer in Europa. Das Duell in der Königsklasse gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr, DAZN) ist einer der größten Höhepunkte in der Laufbahn von Schmidt.

SL Benfica v Paris Saint-Germain: Group H - UEFA Champions League Benfica s head coach Roger Schmidt looks on during the UEFA Champions League group H football match between SL Benfica and Paris Saint-Germain at the Luz stadium in Lisbon, Portugal on October 5, 2022. Lisbon Portugal PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xPedroxFiuzax originalFilename:fiuza-slbenfic221005_npT2Z.jpg

Von großen Erfolgen in den deutschen Top-Ligen war der frühere Offensivspieler weit entfernt. Er kickte in der ostwestfälischen Provinz, verdiente ein paar Euro nebenbei im Trikot des TuS Paderborn-Neuhaus, SC Verl, SV Lippstadt oder Delbrücker SC. Nach einem Maschinenbaustudium hatte Schmidt zunächst seinen Fokus für acht Jahre auf die Arbeit als Ingenieur gelegt. „Als Ingenieur hatte ich natürlich ganz andere Aufgaben“, sagte der 56-Jährige in einem Interview mit der UEFA: „Aber die Idee, an Projekten zu arbeiten und als Team zusammenzuarbeiten, um diese Projekte abzuschließen und zum Laufen zu bringen, ist dem Fußball sehr ähnlich.“

Das fehlte Schmidt als Spieler

Als Spieler auf dem Platz war Schmidt eher ein Mentalitätstyp, der immer gewinnen wollte. „Diese Eigenschaft war sehr ausgeprägt bei Roger. Er war klar in seinem Denken und ist auch sehr korrekt mit Sachen umgegangen, die ihm nicht so gepasst haben“, erinnert sich der ehemalige Mitspieler Werner Koch, der seinen Kumpel auch zum Trauzeugen machte, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Er ist ein Pfundskerl, ein guter Typ und war als Spieler perfekt am Ball. Was ihm etwas gefehlt hat, war die Grundschnelligkeit.“ Sein damaliger Coach Alfons „Ali“ Beckstedde sagt rückblickend: „Roger war immer ein Führungsspieler.“ Als Trainer habe sich Schmidt zu einem der besten Deutschen entwickelt: „Er ist mit den Jahren immer besser geworden. Ich sehe aktuell nur wenige auf seinem Level.“

Im Alter von 37 Jahren beendete Schmidt unter Beckstedde seine aktive Laufbahn in Lippstadt. Er trat direkt im gleichen Sommer noch die Aufgabe in Delbrück in der Verbandsliga an – und führte das Team im ersten Jahr direkt hoch in die Oberliga. „Er hat immer versucht, ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Spielern zu pflegen. Man wusste, wer der Chef ist, man konnte mit ihm aber auch mal in Ruhe ein Bier trinken und über alles sprechen“, erinnert sich Peter Berhorst, der unter dem heutigen Benfica-Coach in Delbrück kickte, gegenüber dem RND.

Job für Trainerposten in Münster gekündigt

Schmidt traf nach drei erfolgreichen Jahren in Delbrück eine private Entscheidung, die durchaus auch mit etwas Risiko behaftet gewesen ist – er kündigte sein Arbeitsverhältnis bei einem großen Automobilzulieferer in Paderborn, wo der Projektingenieur zunächst in der Rohrverarbeitung und später im Qualitätsmanagement eingesetzt wurde. Der heute 56-Jährige konzentrierte sich fortan komplett auf die Trainer-Karriere. Der Sauerländer übernahm Preußen Münster, nachdem er dem Klub mehrmals einen Korb gegeben hatte. Doch der damalige Präsident Marco de Angelis blieb hartnäckig und überzeugte Schmidt.

Der frühere Regionalliga-Spieler führte die Westfalen in die Regionalliga. Drei Jahre später kündigten die Preußen den Vertrag, Schmidt stand ab dem 19. März 2010 über ein Jahr ohne Trainer-Job da. Die Wege von de Angelis und dem Coach trennten sich aber nicht. Der Anwalt kümmert sich seither um die Vertragsangelegenheiten. So auch zur Saison 2011/2012, als überraschend Zweitligist SC Paderborn anklopfte. „Die Aufgabe beim SC Paderborn ist sehr reizvoll und eine echte Herausforderung für mich“, sagte Schmidt damals. Er trat die Nachfolge von André Schubert an, blieb aber lediglich für eine Saison beim SCP.

Über RB Salzburg zu Bayer Leverkusen

Den damals 45-Jährigen zog es weiter zu Red Bull Salzburg, wo er zusammen mit seinem Co-Trainer Oliver Glasner, dem heutigen Chefcoach von Eintracht Frankfurt, einige Rekorde aufstellte und je einmal die Meisterschaft sowie den Pokal gewann. In der Bundesliga gab es einige Klubs, die Interesse zeigten, Schmidt zurück nach Deutschland zu holen. Am Ende fiel Schmidts Wahl auf Bayer Leverkusen, wo der Trainer aber nicht die gewünschten Titel gewann.

Schmidt musste am 5. März 2017 nach einer 2:6-Klatsche bei Borussia Dortmund gehen – und verschwand danach erstmal vom Radar. Dass ihn der Weg nur drei Monate später nach China zu Bejing Cuoan führte, erweckte zunächst einen negativen Anschein. Doch Schmidt lockte nicht ausschließlich der wirtschaftliche Aspekt. Der chinesische Fußball boomte zu dieser Zeit, unter den Trainern bot sich ein spannender Wettbewerb. Schmidt holte 2018 überraschend den chinesischen Pokal, immer wieder öffneten sich Türen für eine Rückkehr nach Europa. Doch der Pro-Lizenz-Inhaber blieb zwei Jahre und löste dann ein Versprechen ein: Ein Jahr Pause und Zeit für die Familie. Schließlich weilte seine Frau Heike nicht dauerhaft in Peking.

Das verlockende Angebot aus Lissabon

Während der Auszeit reifte der Gedanke, dass es zunächst in der Nähe des Wohnorts Düsseldorf weitergehen soll. Weil ihn die Angebote aus der Bundesliga eher wenig überzeugten, unterschrieb Schmidt zur Saison 2020/2021 bei der PSV Eindhoven. In den zwei Jahren wurde er zwar nicht Meister mit dem Traditionsklub, holte aber den Pokal und den Supercup. PSV wollte unbedingt mit dem Erfolgstrainer weitermachen, doch diesen lockte ein Angebot aus Portugal.

Benfica Lissabon bemühte sich intensiv um Schmidt. Die Liebe des 56-Jährigen zur Stadt an der Atlantikküste und des 37-fachen portugiesischen Meisters war bereits Jahre zuvor entfacht worden, als Schmidt zu seiner Pekinger Zeit zweimal für jeweils sechs Wochen ein Trainingslager in Portugal absolvierte. Inzwischen nennen sie ihn in Lissabon einfach nur noch den „großen Schmidt“, der mit seinem aggressiven High-Speed-Fußball die Menschen begeistert. Benfica ist auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 2019. Zudem träumt der Klub in der Champions League vom nächsten Coup. Es verwunderte nicht, dass Schmidt in dieser wichtigen Saisonphase alle Spekulationen um einen möglichen Abgang beendete und seinen Vertrag bis Sommer 2026 inklusive Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen verlängerte.

Schmidt formte zunächst Lokalhelden in Ostwestfalen, danach Spieler wie Bayerns Sadio Mané in Salzburg, Chelseas Kai Havertz in Leverkusen, Neapels Min-jae Kim in Peking, Liverpools Cody Gakpo in Eindhoven oder zuletzt Chelseas Enzo Fernandez in Lissabon. Aktuell bereitet er Mega-Talente wie Verteidiger António Silva oder Stürmer Gonçalo Ramos auf den nächsten Schritt vor. Und wann folgt bei Schmidt der nächste Schritt? Ihn würden nach RND-Informationen nur noch europäische Top-Klubs aus dem Regal Real Madrid reizen. Oder eben eine große Nationalmannschaft. Aber erstmal will der 56-Jährige noch viele weitere Male den Adler durch das Estádio da Luz kreisen sehen – so wie am Dienstag gegen Inter Mailand im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse.