Bayern, BVB, Leipzig und Union: UEFA gibt Spielpläne bekannt

Die UEFA hat die Spielpläne für die neue Champions-League-Saison veröffentlicht. Die vier deutschen Teilnehmer FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin kennen nun die genauen Termine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der deutsche Rekordmeister startet mit einem Heimspiel gegen Manchester United am 20. September in die neue Königsklassen-Spielzeit, für den BVB geht´s bereits am 19. September mit einem Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain los. Einen Kracher zum Auftakt erwischte auch Union, die am 20. September bei ihren ersten Champions-League-Teilnahme direkt in Estadio Santiago Bernabéu zu Real Madrid reisen. Für RB startet die Gruppenphase am 19. September mit einem Auswärtsspiel bei den Young Boys Bern.

Die CL-Termine der deutschen Teams

FC Bayern: Manchester United (Heim, 20. September, 21 Uhr), FC Kopenhagen (Auswärts, 3. Oktober, 21 Uhr), Galatasaray Istanbul (A, 24. Oktober, 18.45 Uhr), Galatasaray Istanbul (H, 8. November, 21 Uhr), FC Kopenhagen (H, 29. November, 21 Uhr), Manchester United (A, 12. Dezember, 21 Uhr).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Borussia Dortmund: Paris Saint-Germain (A, 19. September, 21 Uhr), AC Mailand (H, 4. Oktober, 21 Uhr), Newcastle United (A, 25. Oktober, 21 Uhr), Newcastle United (H, 7. November, 18.45 Uhr), AC Mailand (A, 28. November, 21 Uhr), Paris Saint-Germain (H, 13. Dezember, 21 Uhr).

RB Leipzig: Young Boy Bern (A, 19. September, 18.45 Uhr), Manchester City (H, 4. Oktober, 21.00 Uhr), Roter Stern Belgrad (H, 25. Oktober, 21.00 Uhr), Roter Stern Belgrad (A, 7. November, 21.00 Uhr), Manchester City (A, 28. November, 21.00 Uhr), Young Boys Bern (H, 13. Dezember, 18.45 Uhr)

Union Berlin: Real Madrid (A, 20. September, 18.45 Uhr), Sporting Braga (H, 3. Oktober, 28.45 Uhr), SSC Neapel (H, 24. Oktober, 21.00 Uhr), SSC Neapel (A, 8. November, 18.45 Uhr), Sporting Braga (A, 29. November, 21.00 Uhr), Real Madrid (H, 12. Dezember, 21.00 Uhr).

Finale am 1. Juni in London

Ziel aller 32 Klubs ist das Endspiel am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion. Die Gruppenphase beginnt am 19. September und endet vor Weihnachten am 13. Dezember. Die besten beiden Vereine ziehen ins Achtelfinale ein, die Gruppendritten steigen in die Europa League ab. In der vergangenen Spielzeit war kein Bundesligist über das Viertelfinale hinausgekommen, im Juni triumphierte der englische Meister Man City im Finale gegen Inter Mailand (1:0).