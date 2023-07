Botschaft an AC-Fans: Ehemaliger BVB-Star Pulisic in Mailand gelandet

Der Wechsel von Christian Pulisic zum Champions-League-Halbfinalisten AC Mailand steht kurz vor dem Abschluss. Der Serie-A-Klub veröffentlichte am Mittwoch auf Instagram zwei Videos, in denen zu sehen ist, wie der frühere Profi von Borussia Dortmund auf dem Flughafen der norditalienischen Metropole eintrifft. Laut Nachrichtenagentur AP absolviert Pulisic nun den obligatorischen Medizincheck, danach soll er einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Laut Medienberichten wird Milan rund 22 Millionen Euro als Ablöse an den FC Chelsea überweisen.

„Hallo AC-Mailand-Fans, ich bin Christian Pulisic und gerade in Mailand angekommen. Ich bin glücklich hier zu sein und kann es nicht erwarten zu starten“, sagte Pulisic in einem Video, in dem er sich direkt an die Anhänger seines künftigen Klubs richtet.

Pulisic: Milan bedient sich zum zweiten Mal bei Chelsea

Der US-Nationalspieler war 2019 für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro vom BVB zu Chelsea gewechselt. Für die Blues bestritt er in der vergangenen Saison 24 Partien in der Premier League, dabei gelang ihm ein Tor. Offensivallrounder Pulisic ist nach Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek bereits der zwei Profi, der in diesem Sommer von den Londonern zu Milan wechselt.