Talent-Experte Freund: Das ist der neue Sportdirektor des FC Bayern

Was José Mourinho unter den Top-Trainern der Fußballwelt ist, lässt sich – mit Abstrichen – auch über Christoph Freund sagen. Der langjährige Manager von RB Salzburg, ab dem 1. September neuer Sportdirektor des FC Bayern München, kam als aktiver Spieler nicht über die zweite Liga hinaus. Größtenteils spielte er sogar eher in Österreichs höheren Amateurklassen. Doch als Kaderarchitekt hat sich der heute 46-Jährige weit über sein Heimatland hinaus einen Namen gemacht. Nicht umsonst unterbreitete der FC Chelsea ihm im vergangenen Jahr ein Angebot, das Freund allerdings ausgeschlagen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2006 begann seine Laufbahn als Funktionär, da war er gerade 29 Jahre alt und parallel noch Spieler beim SC Leogang in der viertklassigen Salzburger Liga. Der Pinzgauer stieg als Teammanager beim Red-Bull-Klub ein, kurz nachdem der Getränkehersteller um den inzwischen verstorbenen Dietrich Mateschitz den Verein übernommen hatte. Im Alter von 35 rückte Freund im Winter 2012 zum Sportkoordinator an die Seite des damaligen Managers Ralf Rangnick auf, wenig später hörte er als aktiver Fußballer auf. Als Rangnicks rechte Hand hatte er bereits entscheidenden Einfluss auf den späteren Erfolgsweg der Österreicher. Nach Rangnicks Abgang als Coach zu Schwesterklub Leipzig übernahm der ehemalige Mittelfeldspieler die Nachfolge als Sportdirektor. 14 Meisterschaften und neun Pokalsiege fallen in die Freund-Ära, außerdem die erstmalige Teilnahme an der Champions League in der Saison 2019/2020.

Privat musste der Sohn eines Tischlers bereits früh Verantwortung übernehmen, nach dem Tod des Vaters führte er dessen Betrieb mit. Heimatverbunden war Freund ohnehin schon immer. Nicht zuletzt deshalb sagte er Chelsea ab. Seinerzeit sagte der Manager gegenüber dem TV-Sender ORF: „Als Salzburger in diesem Klub so einen Job ausfüllen zu dürfen, ist etwas ganz Spezielles, das ist auch eher selten in dieser Konstellation.“ Zudem sei die „Geschichte noch nicht zu Ende erzählt“, weshalb er einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben habe. Nun trotzdem der Schritt nach München – aber eben nur 150 Kilometer Autofahrt entfernt, einmal über den deutsch-österreichischen Grenzfluss Salzach, statt zwei Flugstunden von Salzburg nach London.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Viele Stars weg Planlose „Blues“? Das nächste wilde Transferfenster des FC Chelsea

Bei RB war Freund ein Meister darin, junge Talente vom Wechsel in die Akademie oder zum Nachwuchsklub FC Liefering zu überzeugen. Die Liste von Youngstern, die unter seiner Ägide zu Stars wurden, ist lang: Erling Haaland, Dayot Upamecano, Sadio Mané, Takumi Minamino, Dominik Szoboszlai, Naby Keita, Karim Adeyemi – um nur einige zu nennen. Viele schafften es in die Premier League, gerade Liverpool war oft ein Abnehmer, aber auch Wechsel in die Bundesliga (zumeist nach Leipzig) gab es regelmäßig.

Christoph Freund: Architekt des Erfolgs in Salzburg

Die Philosophie, die der Architekt des Erfolgs prägte: Junge Spieler ausbilden oder im Ausland scouten, über das Farmteam Liefering in der zweiten Liga an den Profifußball heranführen – und sie dann in der ersten Liga sowie auf europäischer Bühne zu umworbenen Top-Spielern formen. „Es war unser Plan, diesen Weg zu gehen, wir wussten immer, was wir wollen“, sagte Freund Anfang 2020 – kurz nach Haalands Wechsel zum BVB – dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Dass es in dem Maße aufgeht, wir regelmäßig so viele Transfers in der Größenordnung machen, ist außergewöhnlich.“ RB-Kapitän Andreas Ulmer meinte einmal über seinen Sportdirektor: „Er hat sicher mitentwickelt, so wie Salzburg jetzt dasteht und wie die Idee hier ist.“ Dazu passend erklärte Freund seinen anstehenden Wechsel an die Säbener Straße so: „Mir ist es wichtig, dass ein Verein eine Identität hat, und dafür steht der FC Bayern ohne Frage.“

„Er hat sicher mitentwickelt, so wie Salzburg jetzt dasteht und wie die Idee hier ist.“ Andreas Ulmer, Kapitän von RB Salzburg

Unter den Mitarbeitern, Spielern und Fans genießt der freundliche und offene, aber ebenso verbindlich auftretende Noch-Sportchef der Salzburger hohes Ansehen. Mit seinem Standing unter den aufstrebenden Nachwuchsspielern kann er für den FC Bayern im Werben um Talente wichtig werden. Wie sehr sich der heimatverbundene Manager dann auch beim Angeln in den großen Teichen auf dem Transfermarkt beweisen kann, wird die Zeit zeigen. Durch die vielen millionenschweren Transfers und gute Scoutingabteilung rückte sein Bald-Ex-Klub immer mehr in den Fokus, doch zumindest medial war es in Salzburg über die Grenzen Österreichs hinaus eher ruhig – da erwartet ihn in München eine deutlich höhere Aufmerksamkeit, mit der Freund ab September umgehen muss.