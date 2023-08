Freund erklärt: Warum Salzburg-Profis bei Bayern vorerst kein Thema sind

Am 1. September tritt Christoph Freund seinen Posten als Sportdirektor des FC Bayern München an. Der 46-Jährige gibt für den Wechsel zum deutschen Rekordmeister seine Tätigkeit beim österreichischen Meister RB Salzburg auf. Dass sich der FCB im Nachgang vermehrt bei seinem Ex-Klub bedienen könnte, schließt Freund aus. „Das ist nicht der Plan“, sagte der künftige Münchner in einem Interview des Pay-TV-Senders Sky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Grund? „Ich weiß natürlich, dass extrem gute Spieler in Salzburg sind. Ob der nächste Schritt gleich Bayern München sein kann, ist die Frage“, so Freund, der dabei auch auf die Transfer-Bewegungen in der Vergangenheit verwies: „Bis jetzt ist noch kein Spieler direkt von Salzburg zu Bayern München gegangen.“

Seinen am Freitag startenden Job beim FC Bayern geht Freund indes mit „großer Vorfreude“ an. Die Münchner hatten sich nach der abgelaufenen Saison sowohl von Vorstandschef Oliver Kahn als auch von Sportvorstand Hasan Salihamidzic getrennt. Als Kahn-Nachfolger wurde der langjährige Finanzchef Jan-Christian Dreesen installiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Freund, der seit 2006 in verschiedenen Positionen für Salzburg tätig war, gibt es nun ein weiteres neues Gesicht in der Klubführung. „Wenn man so lange bei einem Verein war wie ich in Salzburg, wo man alles kennt, wo man die Abläufe und Menschen kennt und jetzt geht man raus nach 17 Jahren in einen riesengroßen Verein“ habe man jedoch auch „gemischte Gefühle im Bauch“, gab Freund zu.